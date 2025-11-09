Vijesti iz budućnosti: Lozo nasrnula na dugokosog Peternela i razrijedila mu vlasište

NEZAPAMĆEN SLUČAJ /

Vijesti iz budućnosti - evo što će na No Serb Novembar biti.

Vjesnik od 7. studenog 2036. donosi kako je nekolicina pravoslavnih vjernika pretučena u nedjelju u izoliranom incidentu mikro-lokalnog karaktera, pred hramom Svetog Save u Splitu. Nasilje je izazvano odlukom pravoslavne crkve da liturgije nastavi obavljati i u drugom polugodištu, koje se u Hrvatskoj obilježava kao polugodište posebnog pijeteta prema žrtvama Domovinskog rata. Ministar unutarnjih poslova Marin Miletić otkrio je da gotovo polovica pravoslavnih vjernika prisutnih na liturgiji nije bila obilježena, što je obaveza propisana rasnim zakonom iz 2032. godine.

Nezapamćen slučaj nasilja

Istodobno je u Saboru zabilježen nezapamćen slučaj nasilja kad su se jučer fizički sukobili stranački kolege iz stranke Domino Branka Lozo i Igor Peternel. Deblji kraj u sukobu izvukao je Peternel, saborski zastupnik koji je prije dva dana objavio da će pristupiti SDP-ovom zastupničkom klubu. Nazivajući ga izdajnikom, Lozo je nasrnula na dugokosog Peternela pri čemu mu je, tvrde svjedoci, iščupala cijeli pramen kose i razrijedila vlasište.

U istom broju Vjesnika bilježimo i zanimljivost iz susjedstva. Srbijanska policija izvijestila je kako je jučer u Beogradu pronašla dvojicu snajperista, koji su se preko 11 godina krili na teško pristupačnom dijelu riječnog poluotoka Ada Ciganlija, vjerujući da im je za petama režim srbijanskog diktatora Aleksandra Vučića. Pronađeni u teškom stanju pothranjenosti, spašeni snajperisti nisu znali da je srbijanski diktator svrgnut i zatvoren prije jednog desetljeća, u velikim studentskim protestima iz 2026. godine.