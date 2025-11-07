Šprajc 'oprao' huligane iz Splita: 'Istjerali su iz Hrvatske nešto srpske djece i starijih žena'

'NO SERB NOVEMBER' /

Dobra Vam večer poštovani gledatelji, počeo je mjesec studeni koji se u svijetu obilježava kao "No Nut November". Što je "No Nut November", nije baš zgodno da ja to objašnjavam pa prepustimo riječ stručnjaku.

"No nut November je u biti izazov u kojem se suzdržavate od ejakulacije. Ne ejakulirate cijeli mjesec studeni. Namijenjen je kao lijepi mali uvodni izazov za vas da vas upozna s konceptima nofapa (suzdržavanja od masturbacije), izbjegavanja pornografije i zadržavanja sperme te suzdržavanja od ejakulacije."

U Hrvatskoj se isti izazov zove No Serb November. Svečano obilježavanje studenog bez Srba ove godine je počelo u Splitu.

Evo vidimo hrvatski mladići su u Splitu uspješno svladali ovaj izazov, istjerali su iz Hrvatske nešto srpske djece i starijih žena i to maskirani, odjeveni u lijepe crne trenirke u omjeru 10 na prema jedan. 10 stasitih sportski raspoloženih mladića na jednu stariju ženu ili dijete to je za svaku pohvalu koja je odmah stigla od lokalnog ogranka DP-a.