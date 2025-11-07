Garcia uoči Osijeka: 'Kao i uvijek, pokušat ćemo pružiti najbolji show koji možemo'

OKRŠAJ NA POLJUDU /

Subota je rezervirana za derbi 13. kola HNL-a. Hajduk na Poljudu dočekuje Osijek. Bit će to prva domaća utakmica Bijelih nakon četiri gostovanja, a u momčad se nakon nešto više od mjesec dana vraća i Marko Livaja. Na raspolaganju je ponovno i Rokas Pukštas, a spreman je i Ante Rebić. Osječane je od prošlog kola preuzeo novi trener Željko Sopić, a u prvoj utakmici pod njegovim vodstvom odigrali su 0:0 s Varaždinom na domaćem terenu.