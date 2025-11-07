Sve jača gripa u Hrvata, 44 ljudi hospitalizirano: Provjerili smo situaciju u Domu zdravlja Centar

LIJEČNIK ZA RTL DANAS /

Sezona gripe u Hrvatskoj se pojačava. U pet tjedana zabilježeno je čak 666 prijava zaraze od čega su 44 pacijenta hospitalizirana. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ističu da se takva brojka oboljelih uobičajeno javlja tek početkom prosinca. No dodaju da razloga za paniku nema, ali poručuju da svi koji se planiraju cijepiti - to ne odgađaju.

Na hitno cijepljenje su pozvani i svi stanovnici Velike Britanije jer u godinu dana broj smrtno stradalih porastao je za 118 posto. U Hrvatskoj je lani preminulo 68 osoba, a najgore je bilo 2018.-te kad je od posljedica zaraze gripom preminulo 107 osoba.

Kakva je situacija i cijepe li se građani kod liječnika obiteljske medicine? Sve je to naša Lucija Ptičar provjerila u Domu zdravlja Centar u Zagrebu.