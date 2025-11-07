Pitali smo vas kako smiriti tenzije u društvu: Evo odgovora

RUBRIKA 'PITAMO VAS' /

U Splitu jutros nova sramota - na zidovima školske dvorane na Plokitama, osvanuli su uvredljivi i prijeteći grafiti s porukama mržnje prema srpskoj nacionalnoj manjini.

Ubrzo su i prebojani. Dogodilo se to samo četiri dana nakon što je skupina muškaraca odjevena u crno nasilno prekinula manifestaciju Dani srpske kulture, a navijačka skupina Torcida zbog privođenja njihovih članova koje se dovodi u vezu s tim događajem najavila za sutra prosvjed u Splitu.

U našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas", pitali smo vas "Kako smiriti tenzije u društvu?". Sada donosimo neke odgovore - pogledajte ih u videu