Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka za vikend

TMURNO I SIVO /

Prijepodne u unutrašnjosti magla i niski oblaci, tek su sredinom dana moguća kraća sunčana razdoblja. Uz obalu će još u prvom dijelu dana biti većinom sunčano, a onda će se na jugu skupljati sve više oblaka. Na kopnu slab vjetar, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, a uz obalu slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare i jaka. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -1 do 4, a na moru između 8 i 13 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom oblačno, moguća su i kraća sunčana razdoblja, navečer će biti magle. Temperatura će ovisiti o naoblaci, uz sunčana razdoblja će biti oko 10, a gdje ostane oblačno oko 5, 6 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno s kraćim sunčanim razdobljima. Puhat će slab do umjeren istočnjak i jugoistočnjak, a temperatura od 10 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji postupni porast naoblake, osobito na jugu gdje će biti i povremene kiše, češće navečer i u noći na subotu kada je lokalno moguć i izraženiji pljusak. Zapuhat će i jačati jugo, a temperatura između 17 i 20 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, puhat će umjerena, na udare i jaka bura, a temperatura oko 17, 18 stupnjeva. S druge strane Velebita, u gorju, oblačna i tmurna slika vremena, tek će ponegdje biti kraćih sunčanih razdoblja, a temperatura između 5 i 10 stupnjeva.