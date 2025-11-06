Ranko Ostojić o napadu u Splitu: 'To nije mišljenje, to je nasilje i sramota grada'

GOST DIREKTA /

Zbog sramotnog incidenta u Splitu dosad je privedeno devetero ljudi, trojica su u istražnom zatvoru, šestorica u pritvoru. Tereti ih se za kazneno djelo nasilničkog ponašanja iz mržnje i povredu prava izražavanja nacionalne pripadnosti.

Torcida je u subotu najavila prosvjed u 11 sati na Rivi, a pozvali su sve građane da im se pridruže ako osjećaju nepravdu. Kažu da je događaj u Splitu ima za cilj mirno izraziti neslaganje. Navode da se u javnom prostoru događa licemjerje, linč i jugočetnička medijska hajka, da se izmišljaju napadi koji se nisu dogodili, i stvara histerija. Smeta im što je među uhićenima branitelji, neki od njih bili su na prvoj crti obrane Vukovara, i dalje traže članove svojih obitelji, a sada su u zatvoru zbog izražavanja mišljenja, piše Torcida.

SDP-ov Ranko Ostojić je čovjek iz Splita, dragovoljac Domovinskog rata, a i nekadašnji ministar unutarnjih poslova, te je bio gost Direkta i komentirao najnovija događanja u Splitu. Pogledajte više u videu