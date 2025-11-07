Aktivnosti političara na Fejsu: Ima tu svega, ali našu ministricu nitko ne može nadmašiti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

AFERA 'LAJK' /

Možda se primijetili, ali zadnjih tjedana jako se gleda tko od političara lajka što na Facebooku.

Pa smo tako čuli da je Dalija Orešković lajkala status u kojem se heroja Jeana Michela naziva plaćenikom, a ministar David Vlajčić lajkao je status u kojem se izražava podrška 'hrabrim mladim ljudima', odnosno huliganima u Splitu.

Ali nitko ne može nadmašiti ministricu kulture, koju su pitali zašto je lajkala jedan Milanovićev post, pa je rekla da je imala temperaturu. Više pogledajte u prilogu