AFERA 'LAJK' /

Aktivnosti političara na Fejsu: Ima tu svega, ali našu ministricu nitko ne može nadmašiti

Možda se primijetili, ali zadnjih tjedana jako se gleda tko od političara lajka što na Facebooku.

Pa smo tako čuli da je Dalija Orešković lajkala status u kojem se heroja Jeana Michela naziva plaćenikom, a ministar David Vlajčić lajkao je status u kojem se izražava podrška 'hrabrim mladim ljudima', odnosno huliganima u Splitu.

Ali nitko ne može nadmašiti ministricu kulture, koju su pitali zašto je lajkala jedan Milanovićev post, pa je rekla da je imala temperaturu. Više pogledajte u prilogu 

7.11.2025.
10:50
Borko Brunović
Društvene MrežePolitičariFacebook
