Ranko Ostojić: 'Vučićevi u fantomkama u Novom Sadu nisu ništa drugačiji od tipova u Splitu'

Zbog sramotnog incidenta u Splitu dosad je privedeno devetero ljudi, trojica su u istražnom zatvoru, šestorica u pritvoru. Tereti ih se za kazneno djelo nasilničkog ponašanja iz mržnje i povredu prava izražavanja nacionalne pripadnosti.

Torcida je u subotu najavila prosvjed u 11 sati na Rivi, a pozvali su sve građane da im se pridruže ako osjećaju nepravdu. Kažu da je događaj u Splitu ima za cilj mirno izraziti neslaganje. Navode da se u javnom prostoru događa licemjerje, linč i jugočetnička medijska hajka, da se izmišljaju napadi koji se nisu dogodili, i stvara histerija. Smeta im što je među uhićenima branitelji, neki od njih bili su na prvoj crti obrane Vukovara, i dalje traže članove svojih obitelji, a sada su u zatvoru zbog izražavanja mišljenja, piše Torcida.

SDP-ov Ranko Ostojić je čovjek iz Splita, dragovoljac Domovinskog rata, a i nekadašnji ministar unutarnjih poslova, te je bio gost Direkta i komentirao najnovija događanja u Splitu.

Što kažete na poziv Torcide na prosvjed?

Prvo, to nije izražavanje nikakvog mišljenja jer kad grupa ljudi upadne maskiranih s fantomkama i potjera osam gimnazijalaca i violinisticu s kulturnog skupa - onda to nije izražavanje mišljenja.

To je čisto izražavanje nasilja koje je na sramotu grada. Moram reći da isti oni koji se tako ponašaju u Novom Sadu pa tuku te iste gimnazijalce, ovi Vučićevi maskirani u fantomkama nisu ništa drugačiji od tipova koji su to napravili u Splitu.

Foto: Rtl Direkt

Oni kažu da se izmišljaju napadi i incidenti koji se nisu dogodili, da su ljudi u zatvoru zbog događaja na kojemu nitko nije ozlijeđen, nikome nije pala dlaka s glave?

Ja neću procjenjivati zašto je netko pritvoren ili nije, ali u situaciji kad vam državni odvjetnik dolazi u Split rješavati slučaj, kad se cijeli državni vrh očituje na takvo nešto - onda to nije izmišljanje. Ovo je sramota za grad koji bi se trebao dičiti svojom antifašističkom prošlošću. Ovakvo ponašanje, u kojem napadnete grupicu penzionera i gimnazijalaca iz Novog Sada – to je stvarno sramota.

Kako mislite da će proći taj prosvjed u Splitu?

Postoje dvostruka mjerila: na vrhu Marmontove imate plakate za cajke, za dio "prihvatljive" srpske kulture, a neprihvatljivo je da osam gimnazijalaca pleše folklor među penzionerima. Ne mogu razumjeti da takvo nešto treba napasti 50 ljudi s fantomkama – to nije nikakva hrabrost nego kukavičluk.

A oni koji to dopuštaju – i nije ovo prvi slučaj.

Pođimo od toga da se godinu dana prije započelo s takvom vrstom ekstremizma: počev od Imotskog, Dugopolja, kasnije zabrane kulturne izložbe u Sinju – etno izložba je potjerana, pa su tu Korčula, Jelsa, Šibenik, Benkovac… To je - izgleda - postalo normalno. Pa naslikavanje na ovakvim slučajevima na kojima policija ne reagira, što je protuustavno.

Vi vjerujete da je sve ovo što se događa – od okruglog stola o Jasenovcu – dio jedne priče?

U ovoj zemlji je najvažnija atmosfera; kad stvorite ozračje u kojem se osjećaš nelagodno - to postaje bitno za sve građane. Ja se želim osjećati slobodno, mirno i nije me briga hoće li me netko negativno komentirati jer imam pravo na svoje mišljenje.

Ali ovo nije izražavanje mišljenja – ovo je sprečavanje drugoga da bude ono za što smo se zapravo borili. A borili smo se za slobodnu Hrvatsku u kojoj ne moram imati straha hoće li se nešto dogoditi samo radi toga jer izražava svoje kulturno stvaralaštvo ili što slično. To nije dio nikakve velike urote ili plana.

Oni idu na ruku Vučiću; ovo što sad govore je njemu savršena prilika da ima dobre razloge da govori da je Hrvatska fašistička zemlja.

Foto: Rtl Direkt

Je li policija ispravno postupila kad su prekinuli Dane srpske kulture?

Oni su dovršili posao. Oni su ih potjerali bez nasilja – sreća da nisu pružili otpor jer bi dobili batine – inače bi dobili batine. Umjesto da postupe po članku 208. Zakona o kaznenom postupku – jednostavno su ih ispratili iz Splita – uzeli ih iz njihovog hotelskog smještaja, spakirali i poslali ih kući. To je potpuno suprotno zakonu. Trebaš obaviti razgovor s onima koji su oštećeni da ti mogu reći što se dogodilo i da to bude dokaz na sudu.

Što kažete na argument Torcide da se zatvaraju branitelji koji su se borili za Vukovar, ljudi koji i dalje nisu pronašli članove svojih najmilijih?

Je li to govore isti oni koji su opkolili Freda Matića u Ministarstvu branitelja, čovjeka koji je prošao srpske koncentracijske logore, koji je bio branitelj u Vukovaru, ili sina Siniše Glavaševića kojeg su držali opkoljenog u ministarstvu s plinskim bocama, a Državno odvjetništvo je tvrdilo da to nije dovođenje u opasnost jer plinska boca na otvorenom ne može nikoga ugroziti?

To su isti ljudi.

Postoje dvostruka mjerila i kriteriji. Pa ih sad pitam: kad je vrijeme za eventualno plesanje folklornog nastupa osam gimnazijalaca? A cajke im ne smetaju, na njima su redovito.

Marko Veselinović iz splitske Prosvjete, kojeg su istjerali, također je bio policajac i branitelj – apsurd?

To je bila godina u kojoj je bilo logično da se šalju u Vukovar hrvatski i srpski policajci - s obzirom na miješano stanovništvo – da upravo smire tenzije. I onda tog čovjeka tjeraju vani pravdajući se da je to mjesec u kojem se obilježava tragedija Vukovara.

Kažem vam – pogledajte plakate pa ćete vidjeti što sve u ovom trenutku imamo od cajki u Splitu. Evo - na vrh Marmontove - neka se tamo okupe.

Atmosfera u društvu – vidite li odgovornost Vlade?

Apsolutno da, jer je upravo ignoriranje dovelo do ove situacije. Kad je grupa krenula i kad se stvorila lavina, morali su reagirati. Ovo je situacija koja se morala spriječiti davno prije.

Kako?

Time da su reagirali onda kad su se prvi put dogodile ustaške pjesme, pokliči, kad je postalo normalno da se uzvikuje “Za dom spremni”, štitno ljudima, a da nikoga ne privedeš. Brate mili, to je bio razlog zašto se ovo danas desilo.