Serija redateljice nominirane za Oscara koju ne smijete propustiti

Na streaming platformu Voyo stigla je intrigantna bosanskohercegovačka serija "Znam kako dišeš" — psihološka drama čiji su autori Jasmila Žbanić i Damir Ibrahimović, a koja nosi težinu redateljskog potpisa žene koja je već nominirana za Oscara. Serija, smještena u današnje urabno Sarajevo, u šest epizoda progovara o temama kao što su nepravda, moć, roditeljsko povjerenje i posljedice vršnjačkog nasilja. Sve su te teme relevantne u svako doba, svim roditeljima i njihovoj djeci.

Foto: Voyo

Nikad važnija društvena kritika

Glavne uloge tumače odlični regionalni glumci — poput Jasne Đuričić, koja glumi tužiteljicu i samohranu majku Nevenu Murtezić, te Lazar Dragojević u ulozi njenog sina.

Foto: Voyo

Tužiteljica Nevena (Jasna Đuričić) dobiva zadatak da istraži, u početku, navodno “jasan” slučaj samoubojstva maloljetnog dječaka. No ubrzo istraga otkriva tamne dubine: tajne vršnjačkog nasilja, obiteljske tajne i moćne pojedince. Kada u vrtlog istrage bivaju uvučeni roditelji i tinejdžeri, granice povjerenja, istine i moralne odgovornosti bit će ozbiljno na kušnji.

Foto: Voyo

Kako radnja napreduje, serija polako razotkriva složene odnose, i unutar obitelji, i unutar sustava, postavljajući krucijalna pitanja: koliko dobro poznajemo svoju djecu? I koliko pravo na pravdu ima onaj kome je istina najvažnija?

Foto: Voyo

'Znam kako dišeš' serija je 'kao iz života'

“Znam kako dišeš” nije prošla neopaženo: prve epizode premijerno su prikazane na prestižnom Venice Film Festival – što je rijetkost za serije iz regije. Produkcija donosi kvalitetu i ozbiljnost storytellinga koji često prelazi “crno-bijelu” televizijsku formu, nudeći likove sa višestrukim nijansama i društveno relevantne teme.

Foto: Voyo

Kritičari i gledatelji hvale seriju kao “realnu, bolnu i potrebnu”. Često je navedena kao naslov koji “kao da je iz života”, i ne libi se postavljati teška pitanja. „Znam kako dišeš“ je jedan od onih rijetkih naslova iz regije koji ne bježi od kompleksnih tema, ne traži jeftinu senzaciju, nego hrabro kopka po ljudskoj savjesti, sustavu i onome što često želimo ignorirati.

Foto: Voyo

Ako tražite seriju koja će vas natjerati da se zamislite i možda čak i preispitate vlastite stavove, "Znam kako dišeš" je naslov koji vrijedi pogledati - i to odmah na platformi Voyo.