FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZAMALO POKAZALA PREVIŠE /

Je li ovo bio najneugodniji trenutak s BAFTA partyja? Glumica za dlaku izbjegla modni skandal

Je li ovo bio najneugodniji trenutak s BAFTA partyja? Glumica za dlaku izbjegla modni skandal
×
Foto: Profimedia/kolaž

Unatoč modnom incidentu, glumica je djelovala dobro raspoloženo dok je pristizala na zabavu

23.2.2026.
11:54
Hot.hr
Profimedia/kolaž
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Glumica Kirsten Dunst (43) doživjela je neugodan modni peh pri dolasku na Universalov BAFTA afterparty koji se održao u privatnom londonskom klubu Oswald's u nedjelju navečer.

Je li ovo bio najneugodniji trenutak s BAFTA partyja? Glumica za dlaku izbjegla modni skandal
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Četrdesettrogodišnja glumica, koja je ranije te večeri na dodjeli nagrada pružala podršku suprugu, 37-godišnjem Jesseju Plemmonsu, nominiranom za najboljeg glumca, našla se u nezgodnoj situaciji kada joj je puknula suknja, zbog čega je riskirala da pokaže više nego što je planirala.

Je li ovo bio najneugodniji trenutak s BAFTA partyja? Glumica za dlaku izbjegla modni skandal
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Kirsten je za tu prigodu odabrala upečatljivu ružičastu jaknu s naglašenim, voluminoznim rukavima koju je nosila preko crno-bijele haljine, no upravo je donji dio kombinacije stradao tijekom večeri. Unatoč modnom incidentu, glumica je djelovala dobro raspoloženo dok je pristizala na zabavu, gdje su slavili brojni uzvanici, među njima i dobitnica nagrade za najbolju glumicu Jessie Buckley, kao i Emmina kolegica iz filma Bugonia, Emma Stone.

Je li ovo bio najneugodniji trenutak s BAFTA partyja? Glumica za dlaku izbjegla modni skandal
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Nije se odvajala od supruga

Ranije tijekom večeri, Kirsten i Jesse, koji su se vjenčali 2022. godine, na crvenom su tepihu izmjenjivali nježnosti i nisu skrivali zaljubljenost. Par, koji ima sinove Ennisa (7) i četverogodišnjeg Jamesa, djelovao je skladno i prisno uoči same ceremonije.

Unatoč malom modnom pehu, večer je za glumicu protekla u slavljeničkom tonu, a osmijeh nije skidala s lica.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Hranite ih kruhom? Možda imate dobru namjeru, ali posljedice mogu biti opasne!

Kristen DunstBaftaNezgodaGlumica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx