Je li ovo bio najneugodniji trenutak s BAFTA partyja? Glumica za dlaku izbjegla modni skandal

Glumica Kirsten Dunst (43) doživjela je neugodan modni peh pri dolasku na Universalov BAFTA afterparty koji se održao u privatnom londonskom klubu Oswald's u nedjelju navečer.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Četrdesettrogodišnja glumica, koja je ranije te večeri na dodjeli nagrada pružala podršku suprugu, 37-godišnjem Jesseju Plemmonsu, nominiranom za najboljeg glumca, našla se u nezgodnoj situaciji kada joj je puknula suknja, zbog čega je riskirala da pokaže više nego što je planirala.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Kirsten je za tu prigodu odabrala upečatljivu ružičastu jaknu s naglašenim, voluminoznim rukavima koju je nosila preko crno-bijele haljine, no upravo je donji dio kombinacije stradao tijekom večeri. Unatoč modnom incidentu, glumica je djelovala dobro raspoloženo dok je pristizala na zabavu, gdje su slavili brojni uzvanici, među njima i dobitnica nagrade za najbolju glumicu Jessie Buckley, kao i Emmina kolegica iz filma Bugonia, Emma Stone.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Nije se odvajala od supruga

Ranije tijekom večeri, Kirsten i Jesse, koji su se vjenčali 2022. godine, na crvenom su tepihu izmjenjivali nježnosti i nisu skrivali zaljubljenost. Par, koji ima sinove Ennisa (7) i četverogodišnjeg Jamesa, djelovao je skladno i prisno uoči same ceremonije.

Unatoč malom modnom pehu, večer je za glumicu protekla u slavljeničkom tonu, a osmijeh nije skidala s lica.

POGLEDAJTE VIDEO: Hranite ih kruhom? Možda imate dobru namjeru, ali posljedice mogu biti opasne!