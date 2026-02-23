FREEMAIL
GOSPODIN SAVRŠENI /

Muškarac kakvog žene žele, a majke biraju: 'Sve je do toga koliko je neka osoba prošla u životu'

Foto: RTL

Neki muškarci osvajaju osmijehom. Neki titulom. Neki profilom na društvenim mrežama. A onda je tu Petar - muškarac koji je prvo naučio što znači raditi, pa tek onda što znači uspjeti.

23.2.2026.
12:02
Hot.hr
RTL
Danas ga gledamo u showu 'Gospodin Savršeni', okruženog kamerama i djevojkama koje pokušavaju osvojiti njegovo srce. No njegova priča nije počela pod reflektorima. Počela je puno ranije. I puno konkretnije. 

„Svoje prve poslove počeo sam sa 16 godina, bio sam u malinama te čistio snijeg po parkovima“, otkriva Petar. Dok su drugi planirali izlaske i čekali vikend, on je, uz treniranje košarke, razmišljao i kako zaraditi prvi ozbiljniji novac. „Prodavao sam karte za koncerte, radio razne promocije, organizirao neke male tulume, bio šanker, sudac u košarci“..., nabraja Petar i kroz smijeh se prisjeća kako je bilo tijekom srednje škole raditi vikendom u baru.

Foto: RTL

„Bio sam potrčko. Bio sam dosta mlad, ali oko mene su bili dosta iskusniji ljudi pa sam učio od njih“, kaže Petar koji je između šanka, sportskih dvorana i sezonskih poslova polako gradio stav i karakter.

Zbog djeda nogometaša, oca trenera i majke učiteljice, u njegovoj se kući znalo što znače disciplina, podrška, pa kad mu se otvorila prilika za Milano, odlučno je prihvatio još jedan izazov. 

No Petar u Dubaiju nije bio samo model. Bio je asistent kustosu galerije, ušao je u posao s ručno rađenim luksuznim namještajem, povezao dizajn, klijente i estetiku jer ne želi ovisiti o jednom poslu, ne želi ovisiti ni o kome i možda je baš zato zanimljivo kako pristupa ženama.

Foto: RTL

Kad razgovara s djevojkama u 'Gospodinu Savršenom', uvijek ga zanima kakva su iskustva stvarale tijekom odrastanja. „Godine su broj, ali opet, imaju neku težinu. Sve je do toga koliko je neka osoba prošla u životu. Dosta to govori o zrelosti djevojke“, smatra Petar. 

U vremenu u kojem odnosi često počnu i završe u nekoliko poruka, Petar bira drugačiji tempo. Ne zalijeće se, ne igra igrice, kod njega stvari imaju svoj ritam - sporiji, ali dublji. „Razumijevanje, vjerovati jedno drugome, podrška, dobrota, ljubav, iskrenost“, otkriva što mu je najvažnije u vezi.

Petar s razlogom nosi titulu Gospodina Savršenog jer se njegova prava privlačnost krije u nečemu jednostavnom, no rijetkom - u muškarcu koji zna koliko vrijedi rad, koliko vrijedi riječ i koliko vrijedi žena koja stoji pored njega.

Show 'Gospodin Savršeni' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

 

 

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026RtlVoyo
