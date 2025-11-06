Torcida najavila prosvjedni skup zbog uhićenja vezana za sramotni napad u Splitu

Navijačka skupina Torcida objavila je na društvenim mrežama najavu prosvjeda koji će se održati u subotu s početkom u 11 sati na splitskoj Rivi zbog uhićenja osumnjičenika za sramotni incident u Splitu kada je naprasno prekinut program Dana srpske kulture zbog skupine maskiranih muškaraca koji su povikivali "Za dom spremni".

Pozvali su građane da se pridruže prosvjedu, kao razlog su naveli "medijsku manipulaciju izmišljanje napada i incidenata koji se nisu dogodili".

Što piše Torcida?

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Danas, kada su misli hrvatskog naroda u Vukovaru, uz tužne obitelji koje nakon 34 godine pokapaju kosti svojih najmilijih, a kojima i ovim putem izražavamo svoju najdublju sućut, želimo skrenuti pozornost na licemjerje i linč koji se proteklih dana zbiva u javnom i političkom prostoru.

Medijske manipulacije, izmišljanje napada i incidenata koji se nisu dogodili, zlonamjerno potenciranje i nametanje agendi te relativizacija pod krinkom demokracije i slobode kao i namjerno stvorena histerija samo su neki od alata kojima se želi javnost i hrvatski narod uvjeriti u narative koji odgovaraju onima koji javnim mnijenjem žele upravljati i istinu prilagoditi svojim potrebama.

Povod tome događaj je u našem gradu, a koji je za cilj imao mirno izraziti neslaganje s održavanjem manifestacija na kojima se pjeva o hrvatskim gradovima kao srpskima i promovira takozvana kultura i time predstavlja država koja je na našu Domovinu izvela agresiju, čija je vojska palila naše gradove i sela, ubijala i mučila Hrvate i u crno zavila mnoge obitelji od kojih više od 1700 njih i dan danas traga za posmrtnim ostacima svojih najmilijih.

Jedna od takvih obitelji koja kosti svog člana stradalog u Trpinji još uvijek nije pronašla je i obitelj čiji je član priveden u Splitu te mu je, kao i dvojici drugih, određen istražni zatvor od mjesec dana. Čovjek koji nije bolovao od anemije, nego je i sam bio na prvoj crti obrane Vukovara i koji je devet mjeseci proveo u zloglasnom logoru Mitrovica danas je, u Hrvatskoj za koju se borio, zatvoren jer je izrazio svoj stav i svoje mišljenje o paradi “kulture” koju je osjetio na vlastitoj koži i vidio izbliza sve užase, torture, klanja i smrti, i danas leži u zatvoru zbog izražavanja svog mišljenja na događaju na kojem ne da nitko nije ozlijeđen nego nikome nije pala dlaka s glave.

Zašto o tome nema članaka, i zašto vam više odgovara jugočetnička medijska hajka koju besramno provodite, pokušavajući domoljublje, obranu dostojanstva Domovinskog rata i digniteta svih branitelja, te svih poginulih i stradalih u ratu kojim se branilo hrvatsko tlo, svrstati pod etiketu nekih drugih režima koji veze nemaju sa stvarnošću, i pripisati ih skupini mladih koja slabo razumije ili je, po vašem pisanju, zavedena?

To nije istina, i neće postati istina ni da napišete još stotine članaka, ni da provedete još stotine anketa u kojima svi misle što i vi.

Nama je, i mladima i starijima, jasno što se događa i u kojem smjeru idemo.

A stvarnost je, nažalost takva, da hrvatske branitelje zatvarate i određujete im istražne zatvore, dok oni od kojih su nas branili imaju dozvolu da u mjesecu studenom, mjesecu kada s tugom i ponosom oplakujemo svoje žrtve, šire svoju propagandu i politiku.

Nismo i nećemo šutjeti na takvu nepravdu !

POZIVAMO SVE HRVATE,sve hrvatske majke, očeve, sinove i kćeri.

Sve one koji osjećaju NEPRAVDU, kojima je stalo do Hrvatske da nam se PRIDRUŽE U SUBOTU 8.11. NA RIVI, u 11 sati.

Ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju kosti naših branitelja. Oni će ga držati."

