HDZ-ovac među uhićenima za tjeranje Srba u Splitu: Cure detalji iz njegove prošlosti

Među nasilnicima iz Splita koji su upali i prekinuli program Srpskog kulturnog društva početkom tjedna je i HDZ-ovac, neslužbeno doznaje Slobodna Dalmacija.

Riječ je o Jakovu Ćaleti koji je prije manje od mjesec dana izabran za predsjednika HDZ-a kotara Blatine-Škrape, a koji je u međuvremenu uhićen s još petero osumnjičenih za incident tijekom Dana srpske kulture.

Naime, policija je privela sveukupno devet osoba zbog sumnje na nasilničko ponašanje i povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. Trojici je određen istražni zatvor, a među onima koji su uhićeni danas je i Ćaleta.

Ovaj inženjer građevinarstva ima 15 godina iskustva u privatnom sektoru. Radio je kao voditelj gradilišta, a po splitskim kuloarima se šuška da je u sukobu s braćom novog gradonačelnika Tomislava Šute.

Istražni zatvor

Sudac istrage splitskog Županijskog suda u četvrtak je trojici nasilnika u crnom odredio jednomjesečni istražni zatvor.

Skupina huligana je u ponedjeljak, pola sata prije početka manifestacije upala u prostorije gdje se cijeli program trebao održati i počeli tjerati članove KUD-a iz Novog Sada uz objašnjenje "da se odvijanje programa ne može događati u mjesecu obilježavanja pada Vukovara". U prostoriji su u to vrijeme bili mladići i djevojke, članovi KUD-a te nekolicina starijih osoba koji su napustili objekt.

Mladići, neki s kapuljačama i maskama, uzvikivali su sporni poklič "Za dom spremni", a ljude nazivali "srpskim smećem". Među skupinom huligana navodno su članovi Torcide, neslužbeno su pisali lokalni mediji.

Privedeni su prijavljeni za nasilničko ponašanje koje se kažnjava kaznom i do pet godina zatvora te povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti za što je predviđena kazna do jedne godine zatvora. Za ovo drugo kazneno djelo prijavljeni su za zločin iz mržnje što će se u postupku tretirati kao otegotna okolnost.

