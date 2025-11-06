Odmotava se klupko sramotnog incidenta u Splitu: Otjerali čovjeka koji je branio Vukovar!

Marko Veselinović, predsjednik splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, domaćin priredbe koja je u ponedjeljak prekinuta zbog upada crnokošuljaša, umirovljeni je diplomirani kriminalist, s dugogodišnjim iskustvom u hrvatskoj policiji te hrvatski branitelj Vukovara 1991, doznaju 24 sata.

"Naši branitelji ne daju da se održi pa ćemo izaći...", rekao je bez imalo straha u jeku fašističkog ispada torcidaša. Sedamdesetodišnji Veselinović nerado govori o svojoj ratnoj prošlosti. "Ne želim se hvaliti, samo sam radio svoj posao kao policajac i građanin Hrvatske, što sam od rođenja, i što ću do smrti biti. Moj je posao bio u Vukovaru organizirati policiju, koja je u početku jedina grad i branila, to je sve što vam mogu reći", kaže Veselinović za 24sata.

Veselinović je iz splitske policije poslan u Vukovar 1991., kako bi tamo uspostavio policijsku upravu. U gradu je u početku policija bila ta koja je branila Vukovar od sve žešćih napada, a zadaća im je bila i održavati red u gradu. Među posljednjima je iz grada i izašao, kroz jedini mogući izlaz tada, čuveni 'Kukuruzni put' - jedinu vezu napaćenog grada sa slobodnim teritorijem. Tim je putem u okupirani Vukovar stizala hrana, lijekovi, oružje.

Nositelj prizanja za obranu Vukovara

Veselinović je bio prva klasa srednje milicijske škole u Zagrebu, potom je, također u Zagrebu, završio višu i visoku školu za diplomiranog kriminalista. Do mirovine u koju je, s beneficiranim stažom, otišao 1999., radio je kao policijski inspektor, prvo kao kriminalist na imovinskom kriminalitetu, a onda na krvnim deliktima. Nositelj je priznanja za obranu Vukovara.

Funkciju predsjednika pododbora Prosvjete Split, doznaju 24 sata od njemu bliskih, prihvatio je kako bi preko kulture i poznanstva s velikim brojem ljudi širio prijateljstvo, kojem nisu važne razlike. "Vodi ga misao da upravo različitosti čine društvo bogatijim", kažu ljudi koji ga dobro poznaju. Pododbor u Splitu djeluje dvadeset godina, i nikad dosad nije bilo napada ni na kojoj manifestaciji.

Veselinović je samo tjedan dana prije crnokošuljaškog upada na priredbu članove splitske Prosvjete organizirano, autobusom, njih pedeset, odveo u Vukovar, gdje su položili vijenac i odali počast svim žrtvama grada heroja.

Izjave više ne daje, napominje kako to nije u mogućnosti sve dok policija provodi operativnu obradu. Kad su ga dan nakon incidenta novinari pitali je li se uplašio upada crnokošuljaša, odgovorio je: "Nisam ih se plašio, davno sam te strahove prebolio. Samo mi je bilo važno zaštititi djecu."

Javili se iz novosadskog folklora

Milan Veselinović, predsjednik novosadskog folklornog društva 'Veliko kolo', čijih je osam djevojaka i mladića u ponedjeljak trebalo plesati na spriječenoj priredbi za 24 sata je kazao kako su se svi sretno vratili kući. Vojvođanski Veselinović uzgred, nije u srodstvu onom splitskom, no itekako dijele ljubav prema pjesmi, plesu i ljudima.

"Najvažnije je da su svi dobro, fizički i psihički, pokušavamo ne misliti o tome što se dogodilo, i ići dalje. Kad smo izlazili iz Splita prema kući, rekli su mi ti mladi ljudi od 18 i 19 godina, da im to što se dogodilo neće ocrniti Dalmaciju i Split, i da bi se rado vratili iduće godine otplesati ono što su sad trebali, ali nisu smjeli", kazao je Milan Veselinović.

I dok mladima Split, unatoč svemu, ostaje u lijepom sjećanju, stranica Velikog kola, njihovog folklornog udruženja, zatrpana je, kaže Veselinović, mrziteljskim komentarima, gotovo u potpunosti iz Hrvatske. Briše ih, ne želi da djeca to čitaju.

"Mi smo kulturnjaci, plesači narodnih plesova, a zlih će ljudi uvijek biti - i u Hrvatskoj i Srbiji, u bilo kojoj zemlji. Huligana ima svuda, i to nam neće promijeniti mišljenje o Hrvatskoj", kaže Milan Veselinović te dodaje kako primaju i puno pozitivnih komentara iz Hrvatske.

'Zasuti smo komentarima mržnje, ali i potpore'

"Pišu nam ljudi iz Osijeka, pišu i Splićani, ispričavaju se u ime svojih sugrađana koji su nam upali, kažu da im je žao, hvala im, kaže voditelj Velikog kola koje je 2015. u Novom Sadu organiziralo kolo od čak šest kilometara, i u kojem su sudjelovali folkloraši iz dvanaest zemalja, uključujući Hrvatsku. Činilo ga je preko dvanaest tisuća ljudi.

"Zajedno su plesali katolici i pravoslavci, muslimani, svi. To je folklor, on ujedinjuje, ne razdvaja. Bilo je to šest kilometara zajedništva. Nastupali smo često i u Hrvatskoj, prije dvije, tri godine, recimo, u više navrata u Slavoniji i Dalmaciji, i nikad nikakvih problema nije bilo. Imamo u svom folkloru i Hrvata, kao i ljudi iz miješanih brakova, svih", dodaje Veselinović.

U Novom Sadu se održava i 'Zov ravnice', folkloraški festival u listopadu, na koji dolaze gosti iz brojnih zemalja pa i iz Hrvatske. Bili su i ove godine, tamburaši.

"Zahvaljujem vašoj policiji, doista su obavili dobar posao, otpratili nas do autoputa kad smo napustili Split, osigurali nas na svakom odmorištu na koje smo putem stali. Digli su, kako su nam rekli, sve raspoložive snage", zaključuje Milan Veselinović.

