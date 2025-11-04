Procurile sablasne snimke prekida skupa u Splitu: 'S**ća srpska'

Splitski gradonačelnik i nekolicina splitskih stranaka osudili su u ponedjeljak incident u prostorijama Gradskog kotara Blatine, kada je skupina huligana prekinula program Dana srpske kulture i KUD-a iz Novog Sada, rekavši da se ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara.

Portal Novosti je na YouTubeu objavio dvije snimke incidenta kada je grupa od pedesetak ljudi u crnom prekinula događanje.

U prvom VIDEU može se čuti kako jedna osoba govori "Bez ikakvih incidenata, ičega", a druga "Ni slučajno da je tko koga taka".

U drugom VIDEU osoba izgovara "smeća srpska".

Što se točno dogodilo?

Policija traga za skupinom mladića koji su u ponedjeljak navečer ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape tražeći da članovi KUD-a iz Novog Sada napuste prostorije što su oni i napravili. Riječ je o članovima koji su iz Novog Sada stigli u Split kako bi sudjelovali u programu koji je organiziralo Srpsko kulturno vijeće Prosvjeta.

Lokalni mediji neslužbeno navode da su mladići članovi navijačke skupine Torcida, a navodno su bili odjeveni u crne majice, te uzvikivali 'Za dom spremni'.

Splitska policija potvrdila je sinoć da su oko 18.30 sati zaprimili dojavu da se članovi KUD-a iz Novog Sada, zbog veće grupe mlađih osoba koja je bila ispred Gradskog kotara Blatine, ne osjećaju sigurno u prostoru Gradskog kotara gdje su trebali nastupiti, te su otišli. "Žurnom intervencijom vozač i članovi KUD-a iz Novog Sada su pronađeni na tri lokacije i pružena im je zaštita", navela je policija.

U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih, a policija provodi intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi otkrili osobe koje su sudjelovale u incidentu, dodali su.

Plenković osudio incident

Premijer Andrej Plenković osudio je u ponedjeljak navečer incident u Splitu gdje je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture, istaknuvši kako očekuju da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne.

"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u.

Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, dodao je.

