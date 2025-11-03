Huligani upali na večer Srpskog društva u Splitu: Istjerali ljude uz povike 'Za dom spremni'

U Splitu se dogodio ozbiljan incident u kojem je skupina nasilnika s fantomkama na glavi prekinula manifestaciju Dani srpske kulture.

Kako doznaje Dalmacija News, nešto prije 18 sati pedesetak maskiranih mladića upalo je u prostore Gradskog kotara Blatine–Škrape gdje je Srpsko kulturno društvo 'Prosvjeta' trebalo održati svoju manifestaciju.

Kako su ispričali svjedoci, nasilnici su upali u dvoranu i vikali 'Za dom spremni' i 'ovo je Hrvatska, mi smo rimokatolici'. Skupinu su predvodila dva starija muškarca, a organizatorima su poručili 'Ovdje nema mjesta takvom programu, mjesec je obilježavanja pada Vukovara'.

Oglasila se policija

O cijelom se slučaju oglasila policija koja je rekla da su dobili dojavu da se KUD iz Novog Sada ne osjeća sigurno. Vozača i članove KUD-a pronašli su na tri lokacije te im je pružena zaštita.

U događaju, kažu, nije bilo ozlijeđenih, a u tijeku je kriminalističko istraživanje.

'Odlučili smo ostati mirni'

Srpsko kulturno društvo potvrdilo je da u incidentu nije bilo fizičkog sukoba, ali su izrazili zabrinutost.

"Odlučili smo ostati mirni, ne odgovarati na provokacije i napustiti prostor. Ne možemo razumjeti da se ovako nešto događa u Splitu, s kojim inače imamo odličnu suradnju”, rekao je jedan od prisutnih članova društva.

Plenković: Najoštrije osuđujemo incident u Splitu

Premijer Andrej Plenković osudio je u ponedjeljak navečer incident u Splitu gdje je skupina mladića prekinula program Dana srpske kulture, istaknuvši kako očekuju da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne.

"Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je u objavi na X-u.

Isključivosti ili bilo kojem obliku netolerancije prema nacionalnim manjinama nema mjesta u hrvatskom društvu, dodao je.

Neslužbeno - riječ je o članovima Torcide

Splitska policija traga za mlađim osobama koje su u ponedjeljak prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine, neslužbeno rekli su im da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara, te da članovi KUD-a iz Novog Sada iziđu iz prostorija. U događaju nije bilo fizičkog nasilja ni ozlijeđenih osoba, naveli su iz policije koja provodi istragu.

Neslužbeno, navodno je riječ o članovima navijačke skupine Torcide koji su prekinuli proslavu obilježavanja 'Dana srpske kulture', a koje je u Splitu organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.

Mediji navode da su navodno mladići koji su ušli u prostorije Gradskog kotara bili u crnoj odjeći, te je netko od njih rekao da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara. Lokalni mediji pišu i da su mladići uzvikivali 'Za dom spremni'.

