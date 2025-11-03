Plenković nakon predsjedništva HDZ-a pohvalio Medveda pa opet opleo po Milanoviću

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a dao je izjavu za medije.

Zahvalio je ministru Medvedu i svim službama na ustrojenom radu te na istraživanju posmrtnih ostataka nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Naglasio je da je važno što su posmrtni ostaci pronađeni i na lokacijama koje su i ranije bile pregledavane.

"Drago mi je da je do toga došlo. Siguran sam da će obitelji poginulih hrvatskih branitelja s ovom viješću imati i određeni mir s obzirom na njihove najmilije, dodao je. Premijer je istaknuo da će se nastaviti tragati za nestalima u Domovinskom ratu.

Komentirao je inflaciju te naglasio da je pozitivno što je usporila u listopadu te sada iznosi 3,6 posto. Osvrnuo se i na izbor predsjednika Vrhovnog suda. Predsjednik Zoran Milanović objavio je da će kandidatkinja koju će predložiti Saboru biti Mirta Matić. Rekao je i da se javila na javni poziv nakon što je dobila Plenkovićevu podršku.

'Već je smo imali situaciju...'

"Već prije četiri godine imali smo situaciju u kojoj je kršio zakon kada je jednu svoju raniju kandidatkinju, profesoricu Pravnog fakulteta, predlagao Saboru mimo zakonske procedure. Važno je podsjetiti na to jer ljudi brzo zaboravljaju", kazao je Plenković. Rekao je i da je zakon koji je donesen prošao test zakonitosti i ustavnosti.

"Čak je SDP, ako se ne varam Bauk, išao za ocjenom ustavnosti zakona koji je donesen prije sedam ili osam godina, a Ustavni sud je tada potvrdio da je javni poziv u skladu sa zakonom. Dakle, zakon ne ugrožava ustavni položaj institucija koje imaju određene ovlasti temeljem Ustava. U ovom slučaju, predsjednik ima ustavom definiranu oblast predlaganja predsjednika Vrhovnog suda", kazao je.

"Htio bih podsjetiti javnost zašto smo uveli javni poziv. Nismo to učinili kako on to maliciozno insinuira da bismo ograničavali ovlasti tada predsjednice nego kako bismo uskladili zakonodavstvo s preporukama tijela Vijeća Europe koje je zaduženo za suzbijanje korupcije", rekao je Plenković pa dodao da "malo političke pedagogije nije loše i ne škodi hrvatskoj javnosti jer vrijeme prolazi, a malo ljudi zna detalje".

"Ja gospođu Matić nisam ranije poznavao, premda smo bliski generacijski", rekao je i dodao da su se sastali na konzultacijama koje je Matić zatražila.

'Milanović grubo vrijeđa suce Vrhovnog suda'

"Ja sam je primio i saslušao. Rekao sam joj da se može javiti kao i svatko drugi, a konačnu odluku donijet ćemo naknadno", rekao je. Dodao je i da o prošloj kandidatkinji Artuković Kunšt nije znao ništa.

"Potpuno se ignorira da Milanović grubo vrijeđa suce Vrhovnog suda i to godinama", rekao je premijer pa dodao da je takav stav "indikativan".

"Svi kandidati koji su se javili proći će proceduru", zaključio je i dodao da nema nikakvog prejudiciranja.

Zbog sumnji u nepravilnosti na izborima za varaždinskog župana SDP je podnio tužbu Europskom sudu za ljudska prava. Upitan kako to komentira, Plenković je odgovorio: "Moram priznati da onaj tko gubi, ima se pravo žaliti pa neka se žali gdje god hoće. Loši gubitnici. Možda je bolje da se zabave izborima svojih vodstava u četiri glavna grada".

Na pitanje je li spreman popustiti predsjedniku po pitanju veleposlanika, odgovorio je: "Prvo, on je odbio proces imenovanja veleposlanika u jesen 2020. godine. Ministarstvo je napravilo okvirnu neformalnu listu ljudi za tada upražnjena mjesta. On je to odbacio. Pratite me? Time je praktički blokirao imenovanje veleposlanika i onda još u javnosti plasira tezu o ovlastima", zaključio je.

