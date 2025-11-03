Vedrana Rudan žestoko po Thompsonu: 'On je profesionalni trgovac, vjeruje isključivo lovi'

Književnica i novinarka Vedrana Rudan (76) još jednom je podignula prašinu najnovijim tekstom na svom blogu gdje je izrazila frustraciju prema modernim povjesničarima.

„Ne mogu vam opisati koliko mi povjesničari idu na ku*ac. Univerzalne neznalice koje u skladu sa svojim političkim opredjeljenjima tumače povijest.“ Posebno se dotaknula povjesničara Hrvoja Klasića, koji je ovih dana u medijima izjavio kako bi Thompson svojim nastupima mladima govorio istinu o NDH i savjetovao ih da ne koriste ustaške simbole. „Mili Isuse! Thompson je trgovac. Prodaje ono što se kupuje. Ogroman dio love daje sponzoru, ostatkom kupuje nekretnine i živi poput cara. Thompson kao i njegov gospodar vjeruju u lovu, nisu oni ni za NDH ni protiv“, komentirala je.

Posebno je istaknula da pravi heroji Domovinskog rata nisu oni koji paradiraju junaštvom u medijima. „Pravi heroji Domovinskog rata leže dva metra ispod zemlje ili kroz prozor nekakve čatrlje bez ruku i nogu čekaju da im Gospodar pošalje inkluzivnu pomoć. Zastrašujući broj neheroja maše svojim junaštvom k’o ubojica nevinošću. Još kad Heroj zgrabi mač u ruke… Plači, voljena zemljo.“

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sve se "vrti" oko profita

Dotaknula se i političara koji se lako prilagođavaju trenutnim trendovima zbog vlastite koristi. „Kad bi toj ekipi netko preko noći ponudio dvostruku lovu da pjevaju ‘Po šumama i gorama’, to im ne bi bio nikakav problem. Pjevač bi na glavu nabio kapu s petokrakom, a Plenković bi s dlanovima na kur*u, takva je bila moda među jugo političarima. Svijet pokreće lova.“

"Lopuža k'o lopuža"

Za kraj je poručila: „Ništa nemam protiv Plenkovića, lopuža k’o lopuža, ni protiv Šmajsera, tko za lovu koju on mlati ne bi mahao mačem i urlao što mu gazda kaže. Ali onaj Klasić? Jebote, zna li on da se nikad ništa novo ne dešava? Zašto slušati Šmajsera umjesto da čitaš Šekspira? Doduše, Šekspir je za pametne.“

POGLEDAJTE VIDEO: Vedrana Rudan: 'Hrvati nekoga plaćaju da napravi reda u državi da ne budemo najsiromašniji, najdeblji, najpijaniji, najnadrogiraniji'