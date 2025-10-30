Vedrana Rudan opako isprozivala hodačicu za život: 'Zbog ovoga žena mlati neviđenu lovu'

Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan (76) ponovno je izazvala reakcije javnosti oštrim komentarima na aktualne društvene i političke teme. Na svom blogu kritizirala je stanje u zemlji, od korupcije i kriminala do političke odgovornosti, a posebnu pažnju posvetila je temama oko prava na abortus.

„Ova zemlja se davi u korupciji i svinjarijama širokoga spektra. Premijer nam je opsjednut izgledom poput nadroksane instagramuše, ministri kradu, dijelovi Zagreba su pod opsadom maloljetnih kriminalaca, bolesnici u saboru broje mrtve u Jasenovcu… Ukratko, živimo u paklu.“

Otkrila što je posebno smeta

Autorica je posebno istaknula da ju iritiraju hodačice za život. „Mene hodačica posebno iritira. Ima pitaj boga koliko firmi u pitaj boga koliko zemalja, na Šipanu je zahvaljujući hodanju i krvavom radu od Crkve kupila velebno zdanje, ukratko, žena mlati neviđenu lovu našim pi*kama u opakim ustima.“

Također je kritizirala i medijsko izvještavanje i moraliziranje te cijele situacije. „Ne tako davno na sva su zvona mediji objavili da čedna ženica živi od prodaje pilula protiv začeća. Tužila je neke novinare. I ja sam to rekla na gledanoj teve, mene tužila nije, osjetila je da bi naje*ala.“

Osvrnula se na priziv savjesti

U svom tekstu je komentirala i priziv savjesti koji je zahvatio medicinske sestre. „Ovih je dana priziv savjesti ćopio i neke medicinske sestre. Cure su, kao i ona hodačica, borkinje za pravo svake žene da ne ide na abortus. One ne ubijaju, sestre liječe. Jebote, dokle će žene na temu abortusa je*at svatko kome se digne?“

Ukazala je i na kontradikcije u ponašanju. „Istovremeno na sudu izjavljuje da se ona ne bavi prljavom trgovinom nego samo njene firme posluju sa firmama koje proizvode mrske pilule. Jasnije rečeno, ljudi, ja se ne je*em samo pi*ke dajem i još sam nešto sitno glupa pa ne kužim što radim.“

Na kraju je zaključila: „Ta je hodačica i deračica kože novinarske dopizdila i bogu i vragu. Skinite nam je s ekrana, neka na našem međunožju zarađuje daleko od reflektora. Ajme, nisam joj spomenula ime pa me ne može tužiti. Daj, odje*i, licemjerko!“

