Vedrana Rudan uputila oštre riječi: 'Bolje moliti nego krepati, zato smo tu gdje jesmo'

Književnica i kolumnistica Vedrana Rudan ponovno je izazvala buru na društvenim mrežama. Ovaj put povod je bio neobičan slučaj iz Rijeke — gradonačelnica Sandra Rinčić navodno je reagirala zbog ukradene načete čokolade u gradskoj zgradi što je izazvalo val ismijavanja na društvenim mrežama.

Dok su mnogi Riječani osudili gradonačelnicu zbog “sitnice”, Rudan je odlučila obrnuti perspektivu i prozvati građane — ne zbog čokolade, već zbog trideset godina šutnje pred problemima grada.

"Jesmo li ikad izašli na ulicu?"

U objavi koja se brzo proširila internetom, Rudan je bez zadrške prokomentirala: “Trideset godina gledali smo mi Riječani mafijaše kako opušteno pljačkaju naš grad i znali njihova imena. Jesmo li ikad izašli na ulicu? Jesmo kura*. Mi Primorci jako pazimo kad ćemo dreknuti. To činimo samo onda kad je s druge strane netko slab.”

Također je naglasila da slučaj čokolade nije trivijalan ako se promatra kroz prizmu moralnog principa. “ Rinčićka je digla frku oko čokolade, a nije u 100 dana “vladavine” za glavu skratila riječke mafijaše. Fejsheroji! Ne ide to tako. Zašto ovu štoriju ne pogledate iz druge perspektive? Neprihvatljivo je biti nepristojan, neprihvatljiva je i krađa “male vrijednosti”. Radi se o principu."

Uz to je podsjetila kako “sitne krađe” i “neodgovornost” stvaraju društvenu klimu u kojoj se i “velike pljačke” mogu događati bez otpora.

"Pogledajte se u ogledalo"

U završnici svoje objave se ironično obratila Riječanima: “Predlažem, heroji moji, organizirajte se, pomognite gradonačelnici koja je na startu i premažite nečim riječke izloge trgovina riječkih kriminalaca. Nosite na plakatima fotke njihovih mecena. Nećete naravno, moto nas Primoraca uvijek je bio, boje molat nego krepat. Kad je tako, smirite se. Konačno, pogledajmo se u ogledalo i premažimo drekom usta svoja."

