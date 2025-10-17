Vedrana Rudan žestoko oplela po Mataniću: 'Ovakve 'žrtve' kod svakog izazivaju gađenje'

U svojoj najnovijoj objavi na blogu, spisateljica i novinarka Vedrana Rudan (75) žestoko je komentirala intervju filmskog redatelja Dalibora Matanića (50) u časopisu Gloria. Vedrana smatra da je Dalibor odlučio dati svoj prvi intervju nakon optužbi za seksualno uznemiravanje upravo „ženskom časopisu“ kako bi ženama objasnio što se dogodilo — no ona u tome vidi manipulaciju i relativiziranje ozbiljnih optužbi.

"Evo nam Matanića opet. Očekivano. Osvanuo je u Gloriji nimalo neočekivano. Njegov prvi intervju poslije pada dao je ženskom časopisu da bi ženama objasnio što mu se dogodilo. A što se dogodilo žrtvi Mataniću rekao je gospođi koja se razumije u novinarstvo k’o djevica Marija u “neprimjereno ponašanje” kako i Matanić i gospođa zovu njegovo mahanje ku**em pred očima nezainteresiranih cura. Matanić i opće nepoznata “novinarka” u intervjuu ne govore mnogo o žrtvama zato jer je jedina žrtva Matanić", napisala je.

Bez zadrške izrazila svoj stav

Prema Rudaninoj interpretaciji, Matanić i novinarka u intervjuu izbjegavaju razgovor o stvarnim žrtvama jer, kako ona tvrdi, „jedina žrtva je Matanić“. U svom tekstu opisuje da je on godinama bio u „rupi“, ne pamti događaje, dok alkohol i droge igraju ulogu u njegovoj obrani.

„I opet, srećom, dok se liječio u ludnici ipak je uspio snimiti film iako mu je u ustanovi bilo grozno. Mala soba, niđe ni viskija ni pi*ki ni opijata. Svaki alkoholičar, ovisnik i seksualni zlostavljač trebao bi skočiti u najbližu ustanovu da se prosvijetli, ozdravi i da intervju Gloriji. Žrtve o kojima se nije govorilo jer i nisu žrtve neka se je*u", dodala je Vedrana.

Nije štedjela ni prozvanu novinarku. "Bijedna novinarka Glorije i “žrtva” kod svakog normalnog čovjeka izazivaju žestoko gađenje. “Ovo je Hrvatska” znao je s vremena na vrijeme urliknuti naš Tata. Hrvatice su to shvatile zato ni jedna nije prijavila Matanića. Smiješi se, gutaj i progutaj ako ne želiš da te proguta crna rupa", zaključila je za kraj.

