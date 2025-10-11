Vedrana Rudan posvetila emotivnu objavu upravo njima: 'Odgovorna je što još uvijek uživam u životu'

Spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan (75) bori se rakom žučnih kanalića, a s pratiteljima na društvenim mrežama nerijetko dijeli trenutke iz svakodnevice.

Ovoga puta objavila je fotografiju iz riječke bolnice, uz dirljivu poruku zahvalnosti liječnicima i medicinskom osoblju koje se svakodnevno brine o njoj.

"Povremeno dobivam poruke, još si živa? Nemam ništa s tim. Ova vesela ekipa sa riječke onkologije na čelu s profesoricom Ivanom Mikolašević, čuči druga lijevo, odgovorna je što još uvijek uživam u životu. Volim, volim, volim te cure. Uz nas bolesne su i kad nam je najgore i kad nam je bolje i kad nam je dobro", započela je Rudan.

'Brz oporavak'

"Htjela sam umrijeti i tražila sam pomoć na sve strane. Uskočila mi je samo sestra Kedžo, čuči druga lijevo. "Htjela bih se ubiti, nitko mi ne želi pomoći, imate neki savjet?" "Naravno", šapnula je da nas ostali pacijenti ne čuju, "samo jedite banane." Bila sam presretna. "Kako jednostavno, a svi šute, volim banane. Koliko banana moram pojesti?" Doris Kedžo me uhvatila za ruku pogledala me u oči, nasmiješila se i tiho rekla: "Sedam kilograma dnevno." Zašto moraš biti bolestan da bi sreo dobre ljude?", zaključila je spisateljica.

Brojni pratitelji pisali su riječi podrške u komentarima.

"O kakvom odlasku Vi pričate,Vi ste najdivnija žena, mene Vaše pisanje veseli i spasilo od opake bolesti. Trebate nama još dugo", "Nema odustajanja uz ovakve ljude", "Vedrana, samo hrabro želim ti brz oporavak", nizali su se komentari.

