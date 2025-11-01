Dan koji je podijelio Srbiju

Trebao je to biti običan dan kao svaki drugi. Petak, 1. studenog. Praznik. Produženi vikend. Ulice su bile relativno prazne. Bio je topao jesenji dan, miran, slično kao danas. A onda, u 11.52 sata dogodila se nezamisliva tragedija. Tone betona urušile su se na ljude koji su stajali pod nadstrešnicom svježe i skupo obnovljenog Željezničkog kolodvora u Novom Sadu. Na mjestu je poginulo 15 ljudi, među kojima je bilo i šestogodišnje dijete, a tri osobe su ozlijeđene. Teško ozlijeđena žena (24) podlegla je ozljedama 17 dana kasnije.

Cijela zemlja, ali i regija bile su u šoku. Vlada Srbije proglasila je 2. studenoga Danom žalosti dok je u Novom Sadu proglašena trodnevna žalost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je i političku i kaznenu odgovornost za nesreću. Kineski konzorcij koji je izvodio radove izrazio je sućut te se ogradio od odgovornosti.

Naime, tri godine ranije radila se velika rekonstrukcija i proširenje kolodvora. Dodavali su i liftove za osobe s invaliditetom, obnavljala se glavna zgrada, kolosijeci, radile su se nove platforme. Rekonstrukciju željezničkog kolodvora izvele su kineske kompanije China Railway International i China Communications Construction Company (CCCC) u sklopu projekta pruge Budimpešta - Beograd. Zgrada kolodvora otvorena je 19. ožujka 2022. godine s s moderniziranom prugom za brzinu do 200 kilometara na sat između Beograda i Novog Sada.

Raslo je nezadovoljstvo

Građani su iz dana u dan postajali sve ogorčeniji. Tragedija je izazvala val nezadovoljstva zbog sumnji u korupciju tijekom obnove kolodvora i navodno otvaranje bez građevinske dozvole. I dok su građani za nesreću krivili Vladu i korupciju, Vučić je obećavao jeftine kredite i slao poruke o moćnoj Srbiji.

Nakon nekoliko dana šoka i traženja odgovornosti, studenti su uz građane pokrenuli prosvjede. Prvo u Novom Sadu, zatim i u ostalim gradovima Srbije, počela su simbolična blokiranja cesta i trgova u trajanju od 15 minuta. Tada je još bilo 15 žrtava (šesnaesta je kasnije preminula u bolnici).

Studenti su postavili pet zahtjeva. Tražili su objavu svih ugovora i dokumenata vezanih za projekt obnove željezničkog kolodvora u Novom Sadu, uključujući nadstrešnicu, neovisnu međunarodnu istragu, uključivanje stručnjaka iz inozemstva kako bi se spriječilo zataškavanje, ostavke odgovornih dužnosnika: ministra građevinarstva, direktora Infrastrukture željeznice, gradonačelnika Novog Sada, javnu objavu imena svih izvođača, podizvođača i nadzornika te minutu šutnje svakog prvog u mjesecu u svim obrazovnim ustanovama, u znak sjećanja i podsjetnika na institucionalnu odgovornost.

Krenula blokada, rodio se Ćacilend

Prosvjedi su postali svakodnevni, a u siječnju je počela blokada fakulteta. Nakon Filozofskog fakulteta, pridružili su se i drugi fakulteti. Studenti su zatvorili ulaze u zgrade i održavali nastavu na otvorenom. Sredinom veljače blokade su se proširile na Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš. Iako je vlast burno reagirala na prosvjede, nije još doseglo fazu napada. Blokadama su se pridružile i neke srednje škole.

Tada je nastao temelj Ćacilenda. Nepoznati autor napisao je na zidu Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu "Ćaci u školu" umjesto "Đaci u školu".

Tipfeler je ubrzo postao viralan, a Ćaci pogrdan naziv za "studente" koji podržavaju predsjednika Vučića okupljeni u šatorima između Ureda predsjednika i Narodne skupštine pod parolom "Studenti koji žele učiti". Kamp je nazvan Ćacilend, a mediji su brzo otkrili da mnogi sudionici nisu studenti, već stranački aktivisti, plaćeni sudionici ili osobe iz kriminalnog miljea.

Zvučni top prekinuo prvi veliki prosvjed

Prvi veliki prosvjed studenata i građana održan je 15. ožujka 2025. u Beogradu. Pod nazivom "15. za 15", prosvjed je okupio rekordan broj ljudi. Vlasti su izvijestile o 107.000 sudionika tijekom vrhunca skupa, neovisne organizacije procijenile su da je bilo između 275.000 i 325.000 ljudi, dok studenti i organizatori tvrde da je na ulice izašlo preko pola milijuna sudionika. Izneseni su zahtjevi slični prvotnima.

Postojao je strah od sukoba s Ćacima, ali prosvjed je brutalno završen zvučnim topom. Okupljene je rastjerao neobičan, izuzetno jak visokofrekventni zvuk. Vlasti su to negirale, a istina do danas nije poznata. Vučić je tada obznanio da je pobijedio obojenu revoluciju, sugerirajući da su studenti dio šireg plana zapadnih sila koje ga žele srušiti.

Prethodno je nekoliko puta podilazio zahtjevima studenata, smijenio je nekoliko ministara, premijer Miloš Vučević podnio je ostavku, ali studenti nisu odustali.

Policija agresijom na prosvjednike

U međuvremenu je vlast organizirala kontra mitinge u više gradova kako bi se pokazala podrška naroda predsjedniku, imenovan je novi premijer, policija je počela agresivnije privoditi prosvjednike koji su blokirali ceste. Vlada je uskratila plaće profesorima za vrijeme blokada, prisiljavajući fakultete na online nastavu.

Sve je kulminiralo velikim prosvjedom u Beogradu 28. lipnja na Vidovdan, simbolički značajan datum, uz ultimatum studenata predsjedniku Vučiću za raspisivanje prijevremenih izbora. Prosvjed je bio planiran kao miran, ali provladini mediji širili su strah, tvrdeći da oporba planira krvoproliće.

Skup je na kraju obilježen nasiljem, sukobima prosvjednika i policije. Od tada se policija uključila aktivnije u suzbijanje prosvjeda, s većine fakulteta su studenti izbačeni, ali na jesem su se prosvjedi nastavili.

Vučić vjeruje da prosvjednici danas 'idu na utamicu'

Prije nekoliko dana došlo je do incidenta u Ćacilendu ili kako ga je predsjednik Vučić nazvao - terorističkog napada. Jedan čovjek je ranjen, a napadač je i pucao u plinsku bocu te izazvao požar u šatoru. Vladan Anđelković (70) osumnjičen je za pokušaj ubojstva Milana Bogdanovića (57) i izazivanje opće opasnosti. Ubrzo su mediji otkrili kako je Anđelković mjesecima boravio u Hrvatskoj te su sugerirali da je imao zadatak. Čak su objavili njegovu fotografiju s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Novi Sad danas, na dan obilježavanja tragedije i godine dana koliko traje bunt, očekuje najveće okupljanje ikada.

U četvrtak je nekoliko tisuća studenata krenulo pješice iz Beograda u Novi Sad gdje se u subotu održava veliki komemorativni skup. Rijeke studenata preplavile su u petak ulice Beograda. Vučić i režimski mediji to potpuno ignoriraju.

"A što je u subotu, ima neka utakmica ili što", odgovorio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić kad su ga pitali što očekuje u subotu...

