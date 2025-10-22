Pucnjava ispred Ćacilenda u Beogradu izazvala požar: Jedan uhićen, drugi ranjen

Buknuo je veliki požar ispred Skupštine Srbije u Beogradu, točnije u parku poznatijem kao Ćacilend. Na snimkama s mjesta događaja vidi se gust crni dim koji se uzdiže iznad centra grada, javlja Nova rs.

Prema prvim informacijama, vatra je zahvatila šator postavljen ispred zgrade Narodne skupštine Srbije. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do požara.

Oporbeni zastupnici koji su se u to vrijeme nalazili u zgradi Skupštine izjavili su da su čuli eksplozije i pucnjeve. Predsjednik Demokratske stranke (DS), Srđan Milivojević napisao je na bivšem Twitteru. "Za sada po prvim informacijama gori Ćacilend. Čula se pucnjava, moguće je da ima ranjenih."

Oglasio se MUP Srbije

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije potvrdilo je za portal Nova.rs da je požar prijavljen u 10:17 sati te da je vatra u međuvremenu lokalizirana. Vatrogasci i policija još su na terenu, a uzrok požara bit će utvrđen očevidom.

Zastupnik oporbene Stranke slobode i pravde, Dušan Nikezić također se oglasio na X-u. "Gori Ćacilend. Obezbeđenje Skupštine nas upozorava da se sklonimo, jer kažu da IMA MUNICIJE!!!"

Sve je krenulo pucnjavom

Veliki požar u Ćacilendu izbio je nakon pucnjave, objavila je oporbena političarka Marinika Tepić. Na početku snimke vidi se muškarac koji šepa, kao da je ranjen, nakon čega prema šatorima trči više policajaca i čuju se pucnjevi.

Policajci su pozivali napadača da baci oružje. "Baci oružje", viče jedan od njih, dok se u pozadini čuju naredbe: "Lezi dolje, lezi dolje." Svi su policajci zauzeli zaklon, a nedugo zatim počela je gorjeti vatra. Jedna osoba izišla je iz šatora i legla na tlo.

Beogradska policija uhitila je V.A. pod sumnjom da je ranio muškarca u Pionirskom parku, doznaje Telegraf.rs. Neslužbeno dodaju da je jedan muškarac ranjen u nogu. Na X-u u međuvremenu pristižu snimke uhićenja.