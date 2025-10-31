Rijeke studenata pristižu u Novi Sad: 'Vlast nas pokušava spriječiti'

Oko 5.000 studenata tijekom dana stiže u Novi Sad, gdje se u subotu održava veliki komemorativni skup u povodu obilježavanja obljetnice pada nadstrešnice željezničkog kolodvora u ovom gradu i pogibije 16 ljudi, što je izazvalo val studentskog i građanskog nezadovoljstva režimom koji ni nakon godinu dana nije kaznio odgovorne.

Studenti pješice i biciklima pristižu iz cijele Vojvodine i Srbije, a najveći će put prijeći oni iz Novog Pazara koji su prema Novom Sadu na obilježavanje obljetnice tragedije krenuli 16. listopada i prijeći će gotovo 400 kilometara.

"Studenti koji pješače danima, građani koji ih sa suzama radosnicama dočekuju, pokazuju pravo lice Srbije. To je naša Srbija, to je naš narod. Građani su toliko dirnuti, puni empatije, da će čekati šetače na bukvalno svakom mostu, svakom manjem raskrižju, kud god oni budu prolazili. A glavni doček je na glavnoj prometnici u gradu, tako da će cijeli Novi Sad biti paraliziran", izjavio je za portal Nova.rs student Aleksa.

Dodaje da će studenti šetači ulaziti u grad sa svih strana, te će jedni ići preko Mosta slobode, drugi preko mosta "Duga", treći s Petrovaradinske strane.

'Vlast nas pokušava spriječiti'

Istaknuo je da je vlast pokušavala zapriječiti dolazak studenata tako što im je uskraćivala policijsku pratnju ili javne prostore za smještaj tijekom noći na njihovom putu do Novoga Sada, pa je tako 50-ak šetača u mjestu Inđiji spavalo na otvorenom na improviziram ležajima u središtu grada.

Uz studente, na obilježavanje obljetnice tragedije očekuje se dolazak više desetina tisuća ljudi iz cijele Srbije, u vlastitoj ili organizaciji oporbenih stranaka, pokreta i nevladinih organizacija.

Organizatori su građane pozvali da se okupe u 10 sati na jednoj od 16 njima najdostupnijoj lokaciji, i potom upute prema željezničkom kolodvoru.

Početak komemorativnog skupa bit će u 11.52, kada je prije godinu dana pala nadstrešnica, odavanjem počasti 16 minuta šutnje za 16 stradalih u toj nesreći.

Tu će biti postavljena glavna bina, a program će se prenositi duž cijelog Bulevara oslobođenja, dugog 5 kilometara.

Studenti ističu da su na komemorativnom skupu zabranjene zviždaljke i vuvuzele, jer to neće biti prosvjedno okupljanje već komemorativni skup.

Program će se završiti u 20 sati 16-minutnom šutnjom.

Godinu dana od tragedije

U subotu se navršava 12 mjeseci od kada je pala nadstrešnica željezničkog kolodvora u Novom Sadu i na mjestu ubila 14 osoba, među kojima su i djeca.

U međuvremenu, još dvije su žrtve preminule - jedna u Kliničkom centru Vojvodine, a druga u Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu.

Nakon tragedije započeli su gotovo svakodnevni masovni antivladini građanski prosvjedi, kojima su se blokadama fakulteta pridružili studenti.

Nezadovoljni građani, studenti i srednjoškolci traže kažnjavanje odgovornih u srbijanskoj vlasti i raspisivanje izbora u Srbiji.

Gradski mediji u Novom Sadu podsjećaju da ni nakon 12 mjeseci od tragedije državna tužiteljstva još istražuju slučaj pada nadstrešnice i cjelokupne rekonstrukcije pruge, ali da optužnice do sada nisu potvrđene.

Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu sredinom je rujna ponovo podiglo optužnicu protiv bivšeg ministra prometa Gorana Vesića i 12 optuženih u ovom slučaju, a sada se ona provjerava od strane suda, prenio je ranije portal "021.rs".

