Vučić 'pecnuo' svoje ministre: 'Ajde malo živosti, izgledate kao da ste preživjeli 14 grmljavina'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas članovima Vlade na otvaranju tvornice Muehlbauer u Staroj Pazovi i pritom ih pozvao da pokažu više energije.

"Hoću nešto reći vama u Vladi, koji izgledate kao da ste preživjeli 14 grmljavina na putu do ovdje, a sjedimo u zatvorenom prostoru“, rekao je Vučić.

Dao im je sportski savjet:

"Znam kada sam bezuspješno pokušavao postati košarkaš, pa da vas nešto naučim. Sve se vidi u 10. minuti utakmice. Ako ste na terenu, a gledate kroz klub, nezainteresirano, bez energije - ta ekipa nikad ne može pobijediti.“

Vučić je zatim poručio ministrima da se 'probude' i pokažu više borbenosti i entuzijazma:

"Ljudi žele vidjeti nekoga tko se bori za njih. Zato vas molim - malo više smijeha, energije i snage.“

Posebno se obratio ministru unutarnjih poslova Ivici Dačiću:

"Ivice, nije osam ujutro da si pospan! Probudi se, razbudi se, unesi malo živosti. Ne brini za lokalne izbore, ideš s nama, sve ti je osigurano!“

