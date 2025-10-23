Vučićeva ministrica bijesna zbog tretmana na granici. Vukovarska policija uzvraća: 'Ni jedna gesta...'

Nakon što e srpska ministrica gospodarstva i potpredsjednica Vlade Adrijana Mesarović požalila se na, kako kaže, "strašan" tretman na hrvatskoj granici ranije ovoga tjedna tijekom putovanja u Banja Luku gdje su ju hrvatski carinici molili da zađe iz automobile i više puta očita otiske prstiju, što ju je naljutilo, oglasila se vukovarsko-srijemska policija.

Podsjetimo, ona je o svom iskustvu na granici navela: "Jedino su mene vraćali iznova i iznova i jedino sam ja morala pet puta očitati otiske prstiju pod raznim izgovorima hrvatskih carinika. I na svako moje pitanje odgovor je bio - kriv je sustav. Kod svih ostalih članova delegacije isti taj sustav je radio, samo u slučaju potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministrice gospodarstva, sustav je zakazao. Treba li se pitati zašto?". Iskazala je ogorčenost zbog "neprofesionalnog pristupa" hrvatskih carinika koje je optužila da su se prema njoj ponašali kao prema kriminalcu ili ilegalnom migrantu.

Evo što o tome kaže vukovarsko-srijemska policija: "Kategorički opovrgavamo navod po kojem su policijski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo tijekom granične kontrole predstavnicu Vlade Republike Srbije maltretirali. Naime, u utorak 21. listopada 2025. godine u večernjim satima, ulaznoj graničnoj kontroli pristupila je najavljena delegacija, u čijem je sastavu bila i predstavnica Vlade Republike Srbije, ministrica gospodarstva Adrijana Mesarović. Odmah po dolasku na granični prijelaz, omogućen im je prioritetni prelazak granice odnosno nad njima je provedena granična kontrola bez čekanja u redu, dok su ostali putnici čekali."

Nastavili su da su prilikom granične kontrole, budući da se radi o osobama koje podliježu Entry/Exit sustavu, od svih članova delegacije izuzeti biometrijski podaci.

"Iz tehničkih razloga od ministrice Mesarović svi biometrijski podaci se nisu mogli izuzeti u vozilu, kao od ostalih članova delegacije, te je ista zamoljena da se biometrijski podaci izuzmu na stacionarnom uređaju, što je i uobičajeni postupak. Ne radi se ni o kakvom 'strašnom tretmanu', već o postupku kojem podliježu svi državljani trećih zemalja prilikom ulaska ili izlaska iz Schengenskog prostora, a koji nemaju reguliran boravak."

Dodali su: "Želimo istaknuti kako je u prostorijama Policijske uprave vukovarsko-srijemske 15. listopada 2025. godine održan radni sastanak s generalnim konzulom GK Republike Srbije u Vukovaru, pri čemu je upoznat o činjenici da su članovi diplomatskih i konzularnih predstavništava trećih zemalja, koji su diplomatski predstavnici u trećim zemljama te koji tranzitiraju preko državnog područja zemlje članice, obveznici EES sustava i bit će im formiran dosje, bez obzira radi li se o službenom ili privatnom posjetu. Također, policijski službenici granične policije Republike Hrvatske su postupali uljudno i profesionalno i provodili su zakonski utemeljen postupak, koji će provoditi i dalje."

Zaključili su da ministrica Mesarović tijekom postupanja policijskih službenika niti jednom riječju ili gestom nije imala primjedbi na postupanje niti je izrazila pritužbu na graničnom prijelazu, nego se o tome oglasila putem društvene mreže dva dana nakon postupanja.

