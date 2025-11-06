Glavina razriješio DP-ovca koji je podržao nasilnike iz Splita: 'Uz Plenkovićevu suglasnost'

Marko Žaja, šef Domovinskog pokreta u Splitsko-dalmatinskoj županiji i posebni savjetnik ministra Tončija Glavine, došao je u centar pozornosti nakon što je javno podržao huligane koji su u Splitu istjerali članove KUD-a iz Novog Sada.

Iz Ministarstva turizma i sporta jučer su poručili da “najoštrije osuđuju incident”, ali da će Žaja ipak zadržati svoju poziciju.

Danas je pristiglo priopćenje ministra Glavine u kojem je kazao da je Žaju ipak razriješio svih dužnosti.

"Želim još jednom jasno i nedvosmisleno poručiti da najoštrije osuđujem incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava. Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje.

S obzirom na sve okolnosti, odmah po povratku sa službenog puta iz Londona, uz suglasnost predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, razriješio sam gospodina Marka Žaju dužnosti posebnog savjetnika za sport”, objavio je Glavina u priopćenju.

