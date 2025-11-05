Gjenero potpuno raskrinkao incident u Splitu: 'Znate li od kada sam ja još zabrinut?'

U prostorijama Gradskog kotara Blatine u Splitu u ponedjeljak navečer se dogodio incident tijekom obilježavanja Dana srpske kulture. Velika skupina muškaraca, navijača Torcide, upala je unutra i prekinula održavanje manifestacije. Uz sramotne uzvike 'Za dom spremni' i 'Ovo je Hrvatska' tjerali su prestrašene umirovljenike, žene i djecu, među kojima je bila i djevojčica u gipsu.

Umjesto reakcija osude, kakve bi se očekivale u jednoj uređenoj državi, mladim nasilnicima stizale su riječi podrške.

Iako je premijer Andrej Plenković na izvanrednoj konferenciji za novinare osudio taj incident nazvavši ga kaznenim djeloim, splitski ogranak DP-a dao "punu podršku mladim ljudima koji su na pristojan i dostojanstven način prekinuli jučerašnji provokativni skup u Splitu".

O samom incidentu i promjeni političke klime u Hrvatskoj razgovarali smo s političkim analitičarom, Davorom Gjenerom.

Kako to da je danas u Hrvatskoj moguć incident kakav se dogodio u Splitu?

"Sve je moguće, očito da ni organizatori nisu slutili da bi se takvo što moglo dogoditi. Očito je da jedna politika, koja se vodi dugo u pokušaju izoliranja srpske zajednice, sada dobiva rezultate. A ona je usmjerena na veliku štetu Hrvatskoj", rekao je Gjenero.

Dodaje da je zabrinut još od formiranja koalicije DP-a i HDZ-a u kojoj je odjednom nestalo mjesta za najveću manjinsku zajednicu.

"Posebno mi je sporno to što srpska manjinska zajednica egzistira na konceptu konstitucionalnog patriotizma, na konceptu prema kojem ona svoje probleme rješava unutar institucija hrvatske države. Oni djeluju kao zajednica koja u potpunosti priznaje legalitet i legitimitet države u kojoj živi, pokušavajući pronaći prostor između integracije i izbjegavanja asimilacije" kazao je Gjenero.

Prema njemu je stvaranje klime u kojoj bi SDSS bio nepoželjan partner u parlamentarno većini "glupo, primitivno i štetno".

"I onda su neki štetni, glupi primitivci sada zaključili da mogu otići korak dalje i jednostavno istjerati sudionike događaja koji je simboličan za tu dilemu između integracije i izbjegavanja asimilacije", zaključuje.

Što mislite tko je utjecao na to? Možemo li reći da se politička klima krenula mijenjati od Thompsonovog koncerta na Hipodromu?

"Thompsonov koncert je nešto sasvim drugo. Ja tu ne vidim poveznicu. Thompson je od samog početka bio nekakav pokušaj dosta primitivnog, protestnog balkanskog pastirskog rocka. Koliko god je taj balkanski pastirski rock sam po sebi grozan, primitivan, užasan, takva je, nažalost, i ova hrvatska nacionalna opcija", rekao je Gjenero.

Ističe da je drugačije s političkim incidentima koji proizlaze iz tog slijeda – od potiskivanja političkih predstavnika srpske manjine iz parlamentarne većine pa do onog skandaloznog skupa u Saboru o Jasenovcu "To su politički problemi. Thompson je problem lošeg ukusa", kaže Gjenero.

Splitski ogranak DP-a pružio je svoju podršku huliganima u Splitu. Kako to može utjecati na odnos DP-a i HDZ-a?

"Vidjeli ste da su shvatili da riskiraju svoju poziciju unutar vladajuće koalicije. Je li moguća promjena sastava vladajućih koalicije? Bojim se da u ovom trenutku nije jer postoje aritmetički problemi pritom. Je li premijeru Plenkoviću koja je centrist ugodno sjediti na koalicijskim zastancima sa gospodinom Penavom? Sigurno da nije. Je li otvorena mogućnost da ti ljudi u buduće sudjeluju u daljnjim incidentima i uzrokuju neugodu cijeloj pristojnoj Hrvatskoj? Moguće je", odgovara Gjenero.

Penava se jučer zapitao 'kako to da niti jedna manjima nema problem u Hrvatskoj, osim Srba?. Koliko je to točno, posebno kada uzmemo u obzir odnošenje prema sve većem broju stranih radnika, kao i prema Romima koji su godinama diskriminirani?

"Po mom mišljenju, Hrvatska ima najbolji europski zakon o zaštiti manjinskih prava. Za razliku od drugih, Hrvatska ne nabraja poimenice manjine koje ovdje žive. Manjina se određuje kao skupina građana RH, koji tradicionalno prebivaju na području RH, a koji su međusobno povezani sa željom očuvanja svog kulturnog, političkog ili vjerskog identiteta. Konstitutivni su porijeklo, Hrvatsko državljanstvo i volja da se identitet očuva", kaže Gjenero.

Tvrdi da ćemo kroz nekoliko godina imati hrvatske državljane filipinskog ili nepalskog porijekla, koji će se početi povezivati ne bi li očuvali svoj poseban kulturni i politički identitet.

"Nacionalisti će reći da je to jako loše. Meni se čini da je to jako dobro jer to omogućuje da se izbjegne getoizacija i da se odigra ova fina igra između integracije i izbjegavanja simulacije", kazao je Gjenero.

Mislite li da će Hrvati to prihvatiti ili možemo očekivati nastavak nasilja prema manjinama?

"Ili će se uspostaviti pristojan odnos prema nacionalnima manjinama ili ćemo postati radikalno, neliberalno, nedemokratsko društvo. Ja sam uvjeren da je većina Hrvatske državljana sklona o integraciji drugih i drugačiji", rekao nam je Gjenero i istaknuo jednu zanimljivost:

"Kad pogledate širu sliku, vidite da, osim u Vukovaru koji je poseban slučaj, gotovo nigdje drugdje nema ozbiljnijih napetosti između Hrvata i Srba povratnika. Problemi se javljaju uglavnom ljeti, kad dolaze Srbi koji žive u Srbiji, ali u Hrvatskoj imaju imovinu i statusna prava. Tada se pojavljuje serija incidenata. Većina ljudi koji žive na tim, često siromašnim područjima, dobro zna da za njihov težak položaj nije kriv susjed Srbin, nego nerazvijenost i loše okolnosti. U normalnim uvjetima nema tih napetosti", zaključuje Gjenero.

