Policija privela trojicu iz grupe koja je prijetila Srbima u Splitu: Otkrili identitet jedne osobe

Splitska policija do utorka popodne uhitila je ukupno tri osobe koje dovode u vezu s incidentom u ponedjeljak predvečer u splitskom kotaru Blatine-Škrape gdje je grupa mladića prekinula program Dana srpske kulture, službeno je potvrđeno u splitskoj policiji.

Policija kaže da od sinoć provode kriminalističko istraživanje u odnosu na jučerašnji događaj u kojemu je u večernjim satima grupa muških osoba okupljena ispred objekta kotara Blatine-Škrape u Splitu narušavala javni red i mir te spriječila održavanje kulturne manifestacije.

"Do sada poduzete mjere i radnje rezultirale su time da je jedna osoba uhićena te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti. Također, u službenim prostorijama policije nalaze se još dvije osobe koje se povezuju s događajem", kratko su kazali u policiji.

Incident se zbio u ponedjeljak oko 18.30 sati samo pola sata prije početka manifestacije Dana srpske kulture koju je organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.

U objekt kotara upala je grupa mladića koji su zahtijevali da članovi KUD-a iz Novog Sada napuste prostorije jer se "odvijanje programa ne može događati u mjesecu obilježavanja pada Vukovara".

U to vrijeme se u prostoriji nalazilo osam djevojaka i mladića, članova KUD- a, te nekolicina starijih ljudi koji su bez pogovora napustili objekt. Navodno su mladići, od kojih su neki imali kapuljače na glavi, uzvikivali "Za dom spremni".

Cijeli slučaj je prijavljen policiji koja je odmah počela kriminalističko istraživanje. Odmah nakon incidenta većina stranaka, ali i brojni političari, među kojima premijer Andrej Plenković i predsjednik RH Zoran Milanović, osudili su taj čin.

Neslužbeno, osoba koja je uhićena je K. B. pripadnik uže jezgre tzv. starije Torcide i nekadašnji predsjednik Kluba navijača Torcida-Sućidar.

