Plenković najavio izvanredno obraćanje javnosti nakon incidenta u Splitu

Premijer Andrej Plenković u utorak u 14.30 sati u Banskim dvorima dat će izjavu medijima.

Iz Vlade su istaknuli da će premijer izjavu dati u svečanoj dvorani.

Vjeruje se da će Plenković prokomentirati incident koji se u ponedjeljak dogodio u Splitu nakon što je grupa mladića prekinula program Dana srpske kulture koji se u Splitu održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta".

Uzvikivali ZDS

Očevici su ispričali da je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape upalo između 50 i 100 maskiranih mladića koji su uzvikivali "Za dom spremni" i zahtijevala da okupljeni ljudi napuste prostorije.

Podsjetimo, Plenković je incident osudio u ponedjeljak navečer u objavi na društvenoj mreži X. "Najoštrije osuđujemo incident u Splitu tijekom kulturne manifestacije predstavnika srpske nacionalne manjine. Očekujemo da nadležna tijela u što kraćem roku procesuiraju odgovorne", napisao je Plenković.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek oštro je osudila incident koji je izazvala grupa mladića, prekidajući program Dana srpske kulture koji se u Splitu održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta“.

"Zgrožena i zabrinuta, pročitala sam medijske izvještaje o sinoćnjem događaju u Splitu koji je uvijek bio grad kulture, sigurnosti, tolerancije i poštovanja za sve stanovnike i njihove goste, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost", rekla je ministrica.

"Oštro osuđujem svaki oblik govora i ponašanja koji potiču na mržnju, nasilje ili netrpeljivost, bez obzira na njihov ideološki predznak. Takvo je ponašanje neprihvatljivo u demokratskom društvu i treba biti bez oklijevanja sankcionirano", dodala je.

Ministrica je izrazila solidarnost s organizatorima, sudionicima i publikom te rekla kako podržava nastavak odvijanja programa.

