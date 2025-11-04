Pupovac o incidentu u Splitu: 'Ovo nas treba zabrinuti, čuo sam se s Plenkovićem...'

Dani srpske kulture u Splitu, ​koji se održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se ​u utorak unatoč ​incidentu koji je u ponedjeljak predvečer izazvala grupa mladića na Blatinama za vrijeme odvijanja kulturnog programa.

Podsjetimo, grupa muškaraca upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su, kako tvrde očevici, uz​vikujući Za dom spremni​ tražili da KUD iz Novog sada napusti prostorije i tako prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana.

U Split je danas stigao i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac koji je komentirao da se ovom govoru mržnje treba stati na kraj. "Reći ću da za ovakvu pojavu koja je jedna od pojava u nizu proteklih mjeseci i tjedana slična po svojem karakteru, manifestiranje mržnje prema kulturi i prema etničkim razlikama, je nešto što nas treba zabrinuti i traži ozbiljnu političku i ozbiljnu društvenu angažiranost", rekao je Pupovac.

'Čuo sam se s premijerom'

Na pitanje da li ga iznenađuje šutnja Andreja Plenkovića sve ove mjesece, Pupovac je kratko odgovorio da se premijer sinoć oglasio i da je razgovarao s njim i s drugim članovima Vlade.

"Očekujemo da će Vlada i Sabor krenuti u tom smjeru da se prekine normaliziranje i navikavanje na ovu vrstu govora mržnje i ovu vrstu nasilnog ponašanja prema ljudima koji ničim to nisu zaslužili. To nije zaslužio ovaj grad koji je kroz svoju dugu povijest nosio barjak slobode i danas se u Hrvatskoj raspoznaje kao grad glasova slobode, koji su među najhrabrijim u hrvatskom medijskom i uopće literarnom prostoru.

Siguran sam da će ovaj grad imati snage da se onima koji te glasove žele utišati, a koji su krenuli od najslabijih, a to su pripadnici jedne manjine, da će znati sa svim drugima u Hrvatskoj obraniti taj barjak slobode koji je tako karakterističan ne samo za Hrvatsku, i ne samo u Hrvatskoj, nego na cijelom prostoru bivše Jugoslavije", komentirao je Pupovac.

