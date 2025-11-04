Stižu napadi na Plenkovića nakon incidenta u Splitu: 'Kukavica, ne usuđuje priznati očito'

Sinoćnji incident kojim je prekinut program Dana srpske kulture u Splitu, SDP je u utorak ocijenio sramotnim za Hrvatsku koja, drže, "tone u moralni mrak", a premijera Andreja Plenkovića nazvao kukavicom i upitao kako manjinski zastupnici "i dalje mogu sjediti u vladajućoj većini".

"Ono što se sinoć dogodilo u Splitu sramota je za Hrvatsku. Sramota je za državu koja se diči demokracijom i europskim vrijednostima, a u kojoj danas huligani s fantomkama slobodno marširaju, uzvikujući fašističke pozdrave i proganjajući manjine - dok vlast šuti", poručili su iz SDP-a u reakciji na sinoćnji događaj u Splitu.

Mlađe osobe prekinule su, naime, program Dana srpske kulture koje je u prostorijama Gradskog kotara Blatine organiziralo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Navodno radi se o članovima navijačke skupine Torcide, a mediji navode da su mladići koji su ušli u prostorije Gradskog kotara bili u crnoj odjeći, te je netko od njih rekao da se program ne može održati u vrijeme obilježavanja pada Vukovara. Lokalni mediji pišu i da su mladići uzvikivali 'Za dom spremni'. Policija traga za mladićima.

Plenković zatvarao oči pred radikalizmom

"Premijer Andrej Plenković kukavica je koja se ne usuđuje priznati očito: Sve ovo se događa jer je cijelo ljeto zatvarao oči pred radikalizmom", dodaju. Pravdao je, umanjivao, kalkulirao - i sada gledamo posljedice", poručili su iz danas iz SDP-a u priopćenju.

Počelo je, dodaju, postavljanjem Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika, zatim smo slušali fašističke pokliče na Hipodromu i u centru Zagreba, a onda i u Saboru koji je odnedavno - pod HDZ-ovim pokroviteljstvom - postao i mjesto za revizionističke tribine.

"Dogodio se Benkovac, dogodio se Šibenik. I svima je, osim Plenkoviću, bilo jasno gdje to vodi: u crnilo, u mrak, u progone. I sada, kada manjine u ovoj zemlji ponovno moraju strahovati za svoj život, kulturu, opstojnost... i kada se kulturne manifestacije prekidaju vikom, prijetnjama i nasiljem: Plenković sve to ignorira. Jer se boji", ocjenjuje SDP.

'Ovo nije hrvatstvo'

Plenković se boji, navode, svojih partnera s krajnje desnice, da će "izgubiti nekoliko glasova", da će "ostati bez vlasti". "A dok on važe rejtinge, prebire po statistikama i hvali se da 'Hrvati nisu nikada bolje živjeli' - Hrvatska tone u moralni mrak. Danas se napadaju Srbi, sutra će to biti netko drugi", upozorava SDP.

"Ovo nije domoljublje, ovo nije hrvatstvo - ovo je kukavičluk, isključivost i agresija. A najveći krivac za to je premijer koji popušta iz dana u dan i koji ne štiti vrijednosti Ustava - već svoj mandat", ističu iz SDP-a.

Zapitali su se i kako manjinski zastupnici - nakon svega ovoga - i dalje mogu sjediti u vladajućoj većini. "Kako mogu podržavati premijera koji je potpuno kapitulirao pred naletom radikala i koji je stvorio atmosferu u kojoj manjine u ovoj zemlji danas žive gore nego u osvit Domovinskog rata? Ovo nije Hrvatska kakvu su sanjali oni koji su je stvarali. Ovo je Hrvatska koja se vraća: u vrijeme straha, podjela i mržnje", naglašava SDP.

