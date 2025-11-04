UŽIVO /

Milanović o incidentu u Splitu: 'Očajno! Kako su ovi 'junaci' uopće saznali za to?'

Predviđeno je prigodno obraćanje Predsjednika Republike

4.11.2025.
13:36
Dunja Stanković
Goran Stanzl/pixsell
Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje na svečanoj sjednici Pravnog fakulteta povodom 249. obljetnice osnutka i obilježavanja Dana Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predviđeno je prigodno obraćanje Predsjednika Republike.

Milanović je nazvao "očajnim" incident u Splitu gdje je skupina mladića prekinula održavanje Dana srpske kulture uzvikujući "Za dom spremni"

"Grupa žena, djece i starijih osoba se okupila u škuribandi, u potaji, bez ikakvih javnih manifestacija. Kako su ovi 'junaci' uopće saznali za to?", upitao je Milanović. 

Uskoro opširnije...

POGLEDAJTE VIDEO: Milanovića pitali za Thompsona i Vrhovni sud... 'Vidim da imaju jedan vrlo relaksiran pristup'

Zoran MilanovićPredsjednikPravni Fakultet
