Šuta osudio incident, ali nije najavio dolazak: 'U Splitu nema mjesta podjelama'

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta osudio je u utorak incident u gradskom kotaru Blatine, gdje je skupina mlađih muškaraca prekinula manifestaciju Dani srpske kulture u organizaciji SKD “Prosvjeta”, poručivši da u Splitu nema mjesta podjelama ni netoleranciji.

Šuta je poručio da Split mora biti grad bez podjela, otvoren i uključiv za sve građane, bez obzira na njihovu nacionalnost ili vjeru.

“Kao gradonačelnik Splita, najoštrije osuđujem incident koji se dogodio tijekom održavanja manifestacije Dani srpske kulture. Split mora biti grad bez podjela, grad koji poštuje svakog čovjeka i u kojem za ovakve događaje nema mjesta. Pozivam sve naše sugrađane na razumijevanje, toleranciju i međusobno poštovanje”, rekao je.

Dodao je kako Grad Split, u suradnji s nadležnim institucijama, radi na tome da se spriječe slični incidenti u budućnosti.

Nazočan će biti i Pupovac

“U mjesecu kada se prisjećamo Dana Vukovara i Škabrnje, moramo pokazati dostojanstvo i jedinstvo, bez ikakvih političkih ili nacionalnih podjela. Ti se dani trebaju obilježavati s poštovanjem, a ne koristiti za poticanje razdora”, istaknuo je Šuta.

Manifestacija Dani srpske kulture, prekinuta u ponedjeljak, nastavlja se danas izložbom “Magica Mundi” autora Budimira Dimitrijevića u Marmontovoj ulici kojoj će, uz organizatore iz SKD “Prosvjeta”, nazočiti i saborski zastupnik Milorad Pupovac.

Šuta je rekao kako je čuo za nastavak manifestacije, ali zasad ne zna hoće li joj nazočiti.

“Za tu informaciju sam čuo danas, imam već svoj raspored pa ne znam što bih vam točno odgovorio. Nisam bio pozvan na izložbu. Nemam ništa protiv sudjelovanja na bilo kakvim kulturnim događanjima, osobito onima koja uključuju pripadnike manjina, pa tako i srpske nacionalne manjine. Nisam isključiv - ovakve situacije nam ne trebaju, niti zatezanje bilo kakvih odnosa”, poručio je.

