Božinović o najavi skupa Torcide u znak potpore uhićenima: 'Crvena linija je nasilje'

Nakon što je više ljudi uhićeno pod sumnjom da je sudjelovalo u sramotnom napadu na kulturni događaj u sklopu Dana srpske kulture i potjerala sudionike, među kojima su bila djeca, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović novinarima je komentirao istup DP-ovo Marka Žaje koji je razriješen dužnosti savjetnika ministra turizma, ali i najavu prosvjednog skupa Torcida kao potporu uhićenicima.

Otkrio je ima li novosti vezano za uhićene napadače:

"Ja mislim da vas i policija i DORH redovito informiraju o svemu što rade. Policija je danas izašla s dva priopćenja o tome da su pritvorskom nadzorniku priveli tri pa još šest osoba vezano za događaj preksinoć, 3. studenog, kad se skupina ljudi okupila, upala i prekinula jednu manifestaciju koja je, koliko mi je poznato, održavana godinama u Splitu. Tamo je bilo nekih osam izvođača koji su nastupali iz Novog Sada i 30-ak ljudi u publici."

Nastavio je da je policija priopćila je da se nakon kriminalističkog istraživanja osobe biti terećene za dva kaznena djela – jedno je vezano za nasilje iz Kaznenog zakona, a drugo je vezano za sprečavanje izražavanja nacionalne pripadnosti što je također kažnjivo po hrvatskim zakonima - naveo je minisitar. Najavio je da se nastavlja kriminalističko istraživanje.

Novinari su zatražili i njegov komentar na to da je među uhićenima i član HDZ-a.

O uhićenom HDZ-ovcu: 'Nitko ne vrši pritisak'

"Policija nema luksuz nego postupati u provođenju zakona jednako prema svima, bez obzira o kome se radi, to je taj policijski posao i to je način kako policija služi državi i društvu. Policija ne može razmišljati o tome o kome se radi pa tako postupati. Policija postupa po zakonu, nitko ne vrši pritisak. Ako je gospodin član HDZ-a, onda bi možda netko iz HDZ-a utjecao? Toga u mandatu naše Vlade nema", rekao je.

Nastavio je: "Svatko tko je u ovom trenutku pred DORH-om ili sucem istrage – mislim da je troje već dobilo istražni zatvor od mjesec dana – svaka od tih institucija postupa po zakonu, a po zakonu je da postoji presumpcija nevinosti. Sada će se angažirati i odvjetnici. Ja u svakom slučaju mogu reći da policija postupa profesionalno i da će nastaviti tako raditi jer drugačije ne može biti u pravnoj demokratskoj državi. Izborili smo se za vlastitu demokratsku državu koja se zbog toga uspješno pozicionirala u međunarodnoj zajednici. Hrvatska je jedina država, uz Sloveniju, s ovih prostora koja je u potpunosti integrirana u EU i NATO, i to ne bismo uspjeli da nismo od samog početka od 1990., pa obranom u oslobođenju, izgradili demokratsku državu koja može služiti i jest za primjer."

Za smijenjenog Žaju kaže da ga osobno ne zna, ali da je vidio što je objavio.

Torcida najavljuje veliki prosvjed u 11 sati pa je iznio i svoj stav o tome.

"Demokracija znači i slobodu i pravo na slobodu izražavanja. Svatko tko smatra i tko želi demokratski izraziti svoje mišljenje to može. Naravno, bitno je da se to odvija u skladu sa zakonom, da nema nasilja. Zapravo, kad govorimo o postupanju represivnog sustava, crvena linija je nasilje i ono je u bilo kojem obliku neprihvatljivo", rekao je.

Dodao je da smo suočeni s brojnim izazovima kao država.

"Ne samo Hrvatska, nego više-manje sve države, pogotovo Europe, ali i šire. Ali ono što nam je činiti je razgovor i dijalog i priprema za vremena koja su po cijelom nizu stvari izazovna. Moramo voditi računa o tome kako nastaviti gospodarski razvoj, kako našim ljudima osigurati standard koji je veći nego ikada, a ne se vraćati na neke teme od kojih barem Hrvatska i Hrvati ne da nemaju nikakve koristi, nego mogu imati samo štete, rekao je.

Novinare su pitali i za prijetnje smrću Miloradu Pupovcu koje je prijavio SDSS. "Sve prijetnje policija shvaća ozbiljno, procesuira, i ja sam nešto načuo, ne znam detalje. Policija će u svakom slučaju postupati u skladu sa zakonom. Način na koji hrvatska policija štiti i čuva naše ustavne vrijednosti i na koji način ispoljava svoje domoljublje je upravo zaštita zakona, javnog reda i mira."

