Pupovcu prijetili smrću, prijavili sve policiji: 'Podneseni su fotografski dokazi'

Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) objavila je priopćenje da je čelnik stranke Milorad Pupovac primio prijetnje smrću na službenoj Facebook stranici SDSS-a što su prijavili policiji.

U priopćenju su naveli: "Danas je Ravnateljstvu policije izvršena prijava prijetećih poruka poslanih Miloradu Pupovcu, predsjedniku SDSS-a, koje su objavljene na službenoj Facebook stranici Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS). Kako je navedeno u prijavi Ravnateljstvu policije, ispod objave od 28. listopada 2025. godine, u kojoj je prenesen slobodni govor profesora Milorada Pupovca tijekom saborske rasprave, a povodom okruglog stola održanog u Hrvatskom saboru na kojem su se negirale žrtve te zločini genocida počinjeni u Ustaškom koncentracijskom logoru Jasenovac, pojavili su se komentari koji sadrže ozbiljne prijetnje smrću, kao i poticanje na nasilje prema pripadnicima srpske nacionalne manjine te osobama poveznim sa strankom."

Fotografski dokazi

Navode da su policiji podneseni fotografski dokazi (snimke zaslona) koji sadrže izričite prijetnje smrću predsjedniku SDSS-a.

U prijavi su tražili da se na na temelju zakonskih ovlasti poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se utvrdio identiteta osoba koje su objavljivale komentare.

"Te u skladu s tim procijene elementi kaznenog djela prijetnje i poticanja na nasilje, kao i poduzimanje svih radnji u skladu s kaznenim zakonodavstvom Republike Hrvatske. Ovo je tek vrh sante leda, s obzirom na govor mržnje koji se svakodnevno obrušava na SDSS kao stranku i osobu njezinog predsjednika", stoji u priopćenju i prijavi SDSS-a.

