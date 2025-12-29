Novi hrvatski junak briljirao za reprezentaciju! Evo što je rekao

Pomlađena hrvatska muška rukometna reprezentacija odigrala je u Poreču pripremnu utakmicu protiv Sjeverne Makedonije i ostvarila pobjedu 26-23 (14-11).

Hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson tek treba okupiti udarnu momčad s kojom će se Hrvatska predstaviti na nadolazećem Europskom prvenstvu kojem će od 15. siječnja do 1. veljače domaćini biti Danska, Norveška i Švedska pa je kompletnoj makedonskoj reprezentaciji suprotstavio momčad u kojoj gotovo da nije bilo nikoga iz sastava koji je prije 11 mjeseci došao do srebra na Svjetskom prvenstvu.

Šest pogodak postigao je mladi lijevi vanjski Leon Ljevar.

"Okupili smo se prije dva tri dana, nismo imali previše vremena za pripremiti se. Izbornik je okupio mladu ekipu, uz publiku i tu poletnost smo uspjeli doći do pobjede. Mislim da možemo biti zadovolji. Idemo na 100 % mi mladi jer znamo da se moramo dokazati izborniku. Svi smo bili odlični, golman Slavić posebno, i kada popusti obrana, on nas nekako digne tom svojom obranom. Bio mi je malo pritisak jer igram prvi put na domaćem terenu pred našom publikom. Kada krene utakmica, to se sve izgubi i samo fokus...", rekao je Leon Ljevar nakon utakmice našoj Maji Oštro Flis.

