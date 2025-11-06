FREEMAIL
NEVJEROJATNI DETALJI /

Lopovi nisu znali da su upali u Louvre, a Louvre nije znao postaviti bolji password

Ako ste mislili da su pljačku u Louvreu dugo planirali neki kriminalni mastermindovi: da su kao Danny Ocean i Rusty Ryan u Oceans 11 unaprijed predvidjeli svaki detalj, krivo ste mislili. Prije su bili kao oni mokri banditi iz Sam u kući. Jedan od devetorice koji je uhvaćen, policiji je rekao da uopće nije imao pojma da krađu izvode u Louvreu. A i bolje se branio osmogodišnji Kevin McAllister nego najpoznatiji muzej na svijetu: šifra videonadzora bila je Louvre, a Windowsi stari 22 godine. Više pogledajte u prilogu 

6.11.2025.
23:12
Ivan Skorin
