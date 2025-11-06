FREEMAIL
LUKA I DALJE KRALJ /

Hit imena 2025.: Mije pale, Rite u naletu! Evo koja biraju hrvatski roditelji

Nije više nisu najpopularnije, ove godine prvo mjesto ukrale su im Lucije. U prva tri mjeseca ove godine muške bebe najčešće su dobile ime Luka. A zbog pape Lava ponovno su IN Leon i Leonardo.

Marija u Hrvatskoj ima više nego što jedna Rijeka ima stanovnika. Čak 126 646. 

Marija je bilo najpopularnije ime i u pedesetima, i šezdesetima, pa i sedamdesetima. Ali u prva 3 mjeseca 2025., Marije su tek na 26. mjestu. Najviše se rodilo Lucija, čak 93. Da ih prestignu, nedostajalo je samo 5 Marti, a 86 Nika drži treće mjesto. Popularne Mije također više nisu prve, sad su četvrte, a 5. mjesto zauzele su Rite. U samo prvih 90 dana ove godine, rodilo ih se čak 75.

Borne ove godine nisu dospjeli u top 5, ali zato Luke tradicionalno jesu. U Hrvatskoj ih ukupno ima više od 30 tisuća, a samo početkom godine stiglo ih je još 143. 112 Davida je na drugom mjestu, a treći su Jakovi - njih 109. Malo je falilo da im mjesto ne uzmu i Tome, kojih se rodilo 105, a u top 5 dospio je i Niko, odnosno njih 94. 

A Leo, Leon i Leonardo nisu se ove godine slučajno našli u Matici krštenih. Ta su imena ponovno postala popularna upravo dolaskom novog pape Lava, odnosno pape Leona. 

Cijelu priču o imenima pogledajte u videu

6.11.2025.
9:22
Rikardo Stojkovski
Popularna ImenaImena
