Nekad sok na razrjeđivanje i mamina torta, danas proslave do 1270 eura: Koliko košta dječji rođendan?

KOLIKO JE PREVIŠE? /

Tko je odrastao u Jugoslaviji, taj zna da je za proslavu dječjeg rođendana dovoljan sok na razrjeđivanje, debela pizza ispečena doma, malo smokija i mamina torta. Tko danas ima djecu, taj zna da je jedini rođendan koji dolazi u obzir: igraonica, gdje proslava od dva sata košta 300 eura. E ali sad se u Zagrebu pojavila jedna igraonica gdje rođendan od 3 sata košta 1270 eura. Raspitali smo se: što ulazi u tu cijenu, koliko bi koštao old school rođendan kod kuće i jesu li cijene rođendaonica opravdane. Više pogledajte u prilogu