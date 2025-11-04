Tko je kriv za sramotni incident u Splitu? Umjesto osuđivanja, huligane obasipaju pohvalama

Pronađete li na Youtubeu kanal KUD-a "Veliko kolo" iz Novog Sada, moći ćete pronaći i neke od plesova koji su trebali biti izvedeni na sinoćnjem nastupu u Splitu. Kako njihov voditelj Milan Veselinović kaže za Direkt, folkloraši su ušli u prostorije dok je on parkirao kombi, i javili mu da su došli "ljudi u crnom".

"Rekli su da ni slučajno ne dolazim, a ja baš tog momenta nailazim, i vidim ogroman broj mladića, ja bih rekao od 15 do 18 godina, tu su bile sive i crne trenirke, neki su imali kapuljače, neki nisu. Bilo je tu i par odraslih. Bilo je vrlo zastrašujuće da su tu nešto događa, jer u tom momentu ja nisam znao jesu li svi izašli iz tog prostora, je li netko ostao, jesu li nekoga istukli", ispričao je Veselinović.

On i osmero mladih Novosađana, starih od 17 do 22 godine, cijeli su vikend proveli u Dalmaciji, bez ikakvih neugodnosti, sve do sinoć.

Izbacili i djevojčicu u gipsu

"Napravite im mista, oni će sad svi lipo izać vanka...", govorio je netko kada su sudionici i gosti srpske kulturne večeri postali taoci skupine maskiranih mrzitelja. Stotinjak huligana izbacilo ih je iz prostorija u kojima se trebao održati događaj, izbačeni su umirovljenici, djeca, čak i djevojčica s nogom u gipsu.

"Naš skup ćemo morati odjavit, naši branitelji su tu ispred, ne daju da se održi skup", govorio je pak okupljenima jedan od organizatora sinoćnjeg događaja. Nisu to bili branitelji, nego mrzitelji, s prigodnim porukama, poput "smeće srpsko", koju je jedan od njih dobacio okupljenima. I takvima se, očekivano, nitko od organizatora nije usudio suprotstaviti.

"Kad su se počeli spuštati niz stepenice shvatio sam da idu kod nas. I onda su rekli da tu nema nikakvog programa, ništa se neće održavati, da moramo napustiti prostor da oni neće dozvoliti, mi smo rekli dobro, OK. I kada su ljudi krenuli izlaziti, oni su to popratili aplaudiranjem i skandiranjem i povicima 'za dom spremni', 'Hrvatska, Hrvatska' i desnicama u zrak jer valjda su to shvatili kao nekakvu svoju pobjedu", prepričava Ilija Borković, potpredsjednik splitskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta.

Navodno im je zasmetalo što se sve događa u mjesecu obljetnice pada Vukovara.

"Mi smo prije par godina imali situaciju da se prigovaralo tjednu komemoriranja, sada imamo situaciju da se prigovara mjesecu, mi ne znamo hoće li to ići prema kvartalu ili polugodištu, ali u svakom slučaju mislimo da nema nikakvog opravdanja", kaže Nikola Vukobratović, predsjednik srpskog kulturnog društva Prosvjeta.

Oporba za incident krivi Plenkovića

Još sinoć na X-u, danas na izvanrednoj presici, premijer je najoštrije osudio nasrtaj na srpsku manjinu u Splitu.

"Nema u Hrvatskoj mjesta za zakon ulice. To govorim jasno u ime cijele hrvatske Vlade", rekao je Andrej Plenković.

Stvarno? Kada je DP Splitsko-dalmatinske županije na Fejsu izrazio punu podršku kako pišu "hrabrim mladim ljudima" koji su prekinuli provokativni skup, to je, kako je ulovila Ivana Kekin, lajkao i Plenkovićev ministar. Za lijevu opoziciju ionako nema dvojbe da je najodgovorniji HDZ.

"Oni su dozvolili da se relativizira Ante Pavelić kao veliki patriot, otvorili su prostor za ustašizaciju društva i danas imamo to što imamo", kaže potpredsjednik SDP-a Mišel Jakšić.

"Krenulo je od Plenkovićevog prihvaćanja uvjeta Domovinskog pokreta da nema Srba u Vladi, od dvostrukih konotacija, relativiziranja i toleriranja ZDS-a u Saboru, i od organiziranja okruglog stola s ciljem negacije genocida u Jasenovcu. Krenulo je od blagoslova koji su dali Andrej Plenković i Gordan Jandroković kada su za ono što je izraz nasilja, najnasilnijeg režima u povijesti Hrvatske, rekli da u nekim slučajevima predstavlja domoljublje, pa je onda domoljublje postalo nasilno", kaže koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.

'Promijenjeno političko okruženje'

Ako ste zaboravili, Plenkovićev potpredsjednik priznao je da je i sam na "za dom", uzvratio sa "spremni". I zabranitelji ljetnih kulturnih festivala pozivali su se na promijenjeno političko okruženje, krila su dobili i mrzitelji pisca Miljenka Jergovića i Jurice Pavičića koji su im na zgrade napisali prijetnje. A premijer i dalje ne vidi ni trunke odgovornosti, za sve te događaje ne povezuje sa sinoćnjom sramotom u Splitu.

"Tko je onda kriv za sinoćnji napad? Netko to očito potiče", pitala je Katarina Brečić premijera, a on odgovorio da "HDZ nije sigurno, a tko je to vi pronađite. Ovdje će policija gledati tko je ovo organizirao i zašto".

Većina slavi nasilnike

Do večeras su na obradi u policiji završila samo trojica, Slobodna Dalmacija piše da su stari 59, 54 i 43 godine, o takvima je govorio i predsjednik.

"Među njima ima ovih par vucibatina mojih godina. To treba locirati, izručiti i presuditi. HDZ-ovci znaju kako se to radi", izjavio je Zoran Milanović.

Inače, među stotinama komentara na mrežama Slobodne Dalmacije koja je prva objavila vijest o sinoćnjem incidentu većina slavi nasilnike, recimo kako netko piše "Ne treba im ništa dozvoliti!Vuk dlaku mijenja ćud nikada!!!Bravo momci!!!". I to onda dobije 380 lajkova.