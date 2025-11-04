Tko to tjera djecu i starije na večeri folklora u Splitu? Evo što se dosad zna

NEONACISTIČKI ISPAD /

Grupa od pedesetak maskiranih ljudi upala je u ponedjeljak navečer u prostorije splitskog kotara Blatine gdje se održavala Večer folklora u okviru Dana srpske kulture.

Grupa je, prema riječima očevidaca, uzvikivala 'Za dom spremni' te prekinula folklorno-dramsku večer u izvedbi KUD-a iz Novog Sada. Riječ je bila o nastupu dječje skupine te zboru umirovljenika. Nakon pregovora s okupljenim napadačima na kraju su svi napustili prostorije gradskog kotara. Splitska policija provodi intenzivno kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska osoba iz skupine.

"Između njih se moglo vidjeti dvojica starijih vođa koji su rekli da se tu ne može ništa održavat, da ne žele tu nikakve Novosađane. Jednog od njih je s nekim razgovarao i koliko sam čuo, njima je zapravo sporno što se sve održava u mjesecu sjećanja na Vukovar", kazao je potpredsjednik splitskog pododbora Prosvjete, Ilija Borković.

'Shvatili su to kao pobjedu dižući desnice u zrak'

Borković svjedoči kako su starije žene, članice pjevačkog zbora Prosvjete iz Splita počele napuštati kulturni događaj.

"Bile su u svečanim haljinama, počele su uzimati svoje stvari i izlaziti polako, a oni su to popratili aplaudiranjem, skandiranjem i povicima 'Za dom spremni', 'Hrvatska, Hrvatska' i dizanjem desnice u zrak... Valjda su to shvatili kao nekakvu svoju pobjedu.

Stvarno ne znam koji pokretački motiv upravlja tim mladim ljudima koji dođu prekinuti jedno druženje na amaterskoj razini s djecom i starijim ljudima. Ne znam kome smo to mi smetnja... Zbog toga sam jako isfrustriran, nesretan i tužan", kazao je Ilija Borković, potpredsjednik splitskog pododbora Prosvjete.

Izvanredna konferencija Plenkovića

Predsjednik Vlade je zbog skandaloznog napada sazvao izvanrednu konferenciju za medije, osudio je napad te se branio od napada ljevice. Slučaj je komentirao i predsjednik Republike.

"Jadno je što su napali ljude koji se nemaju čim braniti. U sred Splita... Ja bih tu odvojio jako mlade, za njih ima nade, naravno to je kažnjivo djelo i za to treba odgovarati, ali ima među njima par vucibatina mojih godina, e to treba 'locirati, izručiti i presuditi (HDZ-ovci znaju kako se to radi)...

I da im ne padne na pamet da to više rade, i ne dat im previše publiciteta, jer za tim žude", kazao je Milanović.

U incidentu sudjelovalo stotinjak osoba

Barata se brojkom od stotinjak osoba koje su sudjelovale u incidentu, izvijestila je Nikolina Radić iz Splita. Napadači su bili u majicama s kapuljačama, neki od njih bili su maskirani preko lica. Tako da je teško identificirati sve te osobe, puno ih je, a osim toga policiji je pomalo i nezgodno izlaziti u javnost i informacijama dok još uvijek nema konkretne stvari, kaže reporterka.

U međuvremenu su se nastavili Dani srpske kulture u Splitu. Danas u podne je otvorena izložba srpskog umjetnika Dimitrijevića koji je izlagao u Francuskom društvu, Alliance Française, u Marmontovoj ulici.

Došli su tu viđeniji pripadnici srpske narodne zajednice u Splitu i u Hrvatskoj, tako je predsjednik Srpskog društva Prosvjeta Nikola Vukobratović komentirajući ovaj događaj, kazao je da je nedopustivo tražiti opravdanja za to što se dogodilo, da ovaj program koji se sinoć trebao držati u gradskom kotaru Blatine Škrape ni u jednom trenutku nije koincidirao s obljetnicom Vukovara, niti danom sjećanja koji predstoji ovaj mjesec.

Pupovac: Ovo traži ozbiljnu političku i društvenu angažiranost

Dakle, da taj program nije bio ni politički ni ideološki, da je trebala nastupiti jedna skupina umirovljenika iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, jedna šesnaestogodišnja violonistica, jedna dramska skupina s jednom predstavom o modernim migracijama mladih uzrokovanih gospodarskim pitanjima, ali isto tako je to kulturno-umjetničko društvo iz Novog Sada mahom sastavljeno od tinejdžera.

Tu su bili uglavnom ili tinejdžeri ili umirovljenici i da je nedopustivo takav program i takve ljude dovoditi u korelaciju s nepoštivanjem Dana sjećanja i Vukovara. Isto su danas ponovili hrvatski predsjednik i premijer, dakle da ovaj događaj nije u nikakvoj korelaciji s Vukovarom.

U jednom trenutku je došao i Milorad Pupovac, donedavni predsjednik Srpskog narodnog vijeća dao izjavu novinarima.

"Manifestiranje mržnje prema kulturi, prema etničkim razlikama je nešto što nas treba zabrinuti i traži ozbiljnu političku i ozbiljnu društvenu angažiranost. Očekujemo da će vlada, da će Sabor krenuti u tom smjeru, da se prekine normaliziranje i da se prekine navikavanje na ovu vrstu govora mržnje i ovu vrstu nasilnog ponašanja prema ljudima koji ničim to nisu zaslužili", kazao je.

Tijekom večeri očekuje se da će i policija izaći s informacijama koliko je ljudi zapravo sudjelovalo u incidentu i koliko njih je do sada uhićeno.