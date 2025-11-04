Možemo! traži Plenkovićevu ostavku: 'Napad u Splitu je kazneno djelo, sigurno će biti i gore'

Pred političkim strankama u Saboru, koje su se javno zgražale nad nasiljem u Benkovcu, nad prijetnjama u Šibeniku, nad nasiljem i ustaškim prijetnjama sinoć u Splitu je test da pokažu stoje li iza svojeg zgražanja, da podrže prijedloge koje će saborski klub Možemo! uputiti u proceduru, kako bi se u Saboru zabranilo svako isticanje ustaštva, nacizma, fašizma i ustaških pokliča, naglasila je Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo!.

Na konferenciji za medije održanoj danas povodom napada na sudionike Dana srpske kulture u Splitu, Benčić je najavila da će Klub zastupnika Možemo! već sutra na Predsjedništvu Sabora iznijeti konkretne prijedloge za zaustavljanje širenja nasilja i mržnje iz najvišeg predstavničkog tijela.

Ti prijedlozi predviđaju da se svako isticanje ili širenje fašističke, nacističke i ustaške propagande u Saboru, uključujući ustaške pokliče, odmah sankcionira potpunim oduzimanjem riječi i udaljavanjem iz sabornice. Uz to, predložit će se da se predsjedniku Sabora izričito da ovlast zabrane održavanja događaja pod okriljem Sabora na kojima se promovira nacizam i ustaštvo ili negira Holokaust, genocid i zločini u Jasenovcu.

Napad crnokošuljaša

Prema njezinim riječima, jučerašnji napad crnokošuljaša na djecu i umirovljenike u Splitu, na folkloraše, nije incident nego "produžena ruka i kontinuitet politike obnove ustaške ideologije i simbolike". Navela je da to što se dogodilo nije nikakav prekršaj ni remećenje javnog reda i mira, nego kazneno djelo poticanja na nasilje i mržnju i fizički napad na ljude. Dodala je da je u ustavnopravnom smislu riječ o napadu na same temelje države. "Nema prostora za zgražanje, ovo je bilo očekivano. Sigurno će biti i gore", rekla je.

"Postoji samo jedan način da se ovo zaustavi. Mora se zaustaviti tamo otkud je krenulo. A krenulo je od Plenkovićeva prihvaćanja uvjeta Domovinskog pokreta da nema Srba u Vladi. Krenulo je od dvostrukih konotacija i toleriranja ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’ u Saboru. Krenulo je od organiziranja okruglih stolova u Saboru čiji je cilj bio negiranje genocida u Jasenovcu. Krenulo je od blagoslova Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića", rekla je Benčić.

Benčić je ocijenila da je reakcija predsjednika Vlade Andreja Plenkovića nakon napada, kojega je javno osudio, neodrživa. "Plenkovićeva osuda jučerašnjeg crnokošuljaškog napada je uvreda za zdravu pamet i logiku svih građana. Njegovo zgražanje je pljuvačka u lice svim žrtvama ovih napada, jer on to može zaustaviti ako želi", poručila je. Prema njezinim riječima, odgovornost je i na predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću, jer je kroz toleriranje "dvostrukih konotacija" ustaških pokliča poslao poruku da je relativizacija ustaštva i dalje dopuštena na najvišoj političkoj razini.

Plenkovića pozivaju na ostavku

Upozorila je na praksu policije koja kaznena djela poticanja na nasilje i mržnju tretira kao prekršaje, te na praksu pravosuđa koje oslobađa nasilnike koji napadaju druge zato što su pripadnici manjina, nadahnuti nacizmom i ustaštvom. Poručila je Plenkoviću da ako ne može osigurati temeljnu sigurnost građanima i poštovanje Ustava od strane institucija, da odstupi s mjesta predsjednika Vlade.

Kao članica saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost, Benčić je također najavila da će od sigurnosno-obavještajnog aparata i Ministarstva unutarnjih poslova zatražiti službeno izvješće o razini prijetnje za ustavni poredak koja proizlazi iz širenja i organiziranja grupa ekstremne desnice te njihovog ciljanja mladih preko društvenih mreža i drugih kanala.

Saborska zastupnica Urša Raukar poručila je da jučerašnji napad na djecu i umirovljenike, sudionike Dana srpske kulture u Splitu, nije napad samo na srpsku manjinu, nego prijetnja svim građanima Hrvatske. Prema njezinim riječima, za takvu atmosferu i spiralu eskalacije odgovorni su i predsjednik Vlade i predsjednik Sabora.

Dvostruke konotacije

Raukar je podsjetila da su upravo oni prethodne incidente u Benkovcu, Šibeniku i sada u Splitu tumačili “dvostrukim konotacijama”, da su cinično odgovarali čak i kada su se javno upućivale prijetnje piscu Miljenku Jergoviću i da nije bilo ozbiljne reakcije ni kada su prijetnje stizale novinaru i kolumnistu Jurici Pavičiću.

Posebno je istaknula izvještaje da su u napadu u Splitu sudjelovali mladi ljudi koji su prijetili djeci i umirovljenicima. "Moramo se pitati”, rekla je Raukar, “što je HDZ, koji Hrvatskom vlada veći dio ovih 35 godina državnosti, učinio da naša mladost uzvikuje ustaški poklič i prijeti djeci i umirovljenicima, u gradu koji je izdajnička ustaška vlast predala Italiji s Dalmacijom i otocima."

Raukar je podsjetila da je Ustavni sud još 2020. vrlo jasno rekao da je pozdrav "Za dom spremni" protuustavan. Kazala je da je vrijeme da se predsjednik Sabora, predsjednik Vlade i svi zastupnici počnu pridržavati Ustava. U tom kontekstu pozvala je i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da podnese kaznenu prijavu protiv organizatora i sudionika nedavnog okruglog stola o Jasenovcu u Saboru, na kojem se otvoreno negirao Holokaust i umanjivali zločini u jasenovačkom koncentracijskom logoru.

Otvorena izložba SKD Prosvjeta

U organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u utorak točno u podne, pod budnim okom policije, u Francuskoj alijansi u Marmontovoj ulici otvorena je izložba Budimira Dimitrijevića "In magica mundi".

Otvorenje izložbe, na kojem su uz predsjednika Prosvjete Nikole Vukobratovića sudjelovali saborski zastupnici SDSS-a Anja Šimpraga i Milorad Pupovac, proteklo je u znaku incidenta koji se dogodio u ponedjeljak u Gradskom kotaru Blatine-Škrape, gdje se trebao odvijati program za Dane srpske kulture. No, tamo je upala veća skupina muškaraca odjevenih u crno i potjerala sudionike tako da program nije ni održan.

Na izložbu je došao i nekadašnji dogradonačelnik i vijećnik stranke Centar Bojan Ivošević koji je ustvrdio kako je zastrašivanje umirovljenika i djece "dno dna našeg društva i nešto što nismo posljednjih godina doživjeli u Splitu i Hrvatskoj". Smatra da je reakcija gradonačelnika Tomislava Šute mlaka jer se nije udostojio doći na otvaranje izložbe i tako pružiti podršku, te jasno osuditi incident.

Porast nasilja prema kulturi

"Odgovornost za stanje u društvu je na HDZ-u i njegovim satelitima, koji su niz godina podržavali i radi malo političkog probitka i koristi sudjelovali u stvaranju takvog društva. Takvi kakvi jesu omogućuju 'dvostruke konotacije' uz blagoslov većine. Neki ljudi morali bi podnijeti odgovornost za svoje političko djelovanje i kakvo društvo su ostavili nakon dva mandata u vlasti", poručio je Ivošević.

Također je ocijenio da se u Hrvatskoj vidi trend porasta nasilja prema kulturi, koji je nedopustiv i sramotan, a vidi se i slaba reakcija države koja da želi riješiti taj problem riješila bi ga.

Splitska policija i dalje radi na identificiranju osoba koje su sudjelovale u incidentu na Blatinama.

