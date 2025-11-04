Vlatka Pokos bijesna na dio Hrvata: 'Mi koji smo napustili domovinu više je ne prepoznajemo'

Dani srpske kulture u Splitu, ​koji se održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, naprasno su prekinuti u ponedjeljak predvečer nakon što je grupa mladića na Blatinama, za vrijeme odvijanja kulturnog programa, upala u same prostorije u kojima se odvijao događaj..

Muškarci su upali u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su, kako tvrde očevici, uz​vikujući Za dom spremni​ tražili da KUD iz Novog sada napusti prostorije i tako prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana.

Ovaj incident odjeknuo je u javnosti i medijima, a isti je sada imala potrebu komentirati i pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos (55).

Naime, Vlatka se oglasila putem svog Instagram profila gdje je oštro osudila ovakvo ponašanje navodeći, između ostalog, kako više ne prepoznaje domovinu koju je napustila.

"Želim se ispričati Srbima u Hrvatskoj i drugim gostima iz Srbije u ime nas, civiliziranih Hrvata koji očito izumiremo. Sramotno je i žalosno u što je Plenković pretvorio Hrvatsku. Mi koji smo napustili domovinu više je ne prepoznajemo", poručila je Pokos putem Instagram Storyja.

Inače, u Split je danas stigao i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac koji je komentirao da se ovom govoru mržnje treba stati na kraj. "Reći ću da za ovakvu pojavu koja je jedna od pojava u nizu proteklih mjeseci i tjedana slična po svojem karakteru, manifestiranje mržnje prema kulturi i prema etničkim razlikama, je nešto što nas treba zabrinuti i traži ozbiljnu političku i ozbiljnu društvenu angažiranost", rekao je Pupovac.

