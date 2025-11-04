Policija spriječila novi incident? Dok su predstavnici SDSS-a držali presicu, okupili se mladići...

Prije otvaranja izložbe "In Magica Mundi", autora Budimira Dimitrijevića, koja se održava u sklopu Dana srpske kulture, pred prostorima Aliance Française Split u Marmontovoj ulici izjave za medije dali su saborski zastupnik Milorad Pupovac (SDSS), saborska zastupnica Anja Šimpraga (SDSS), predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" Nikola Vukobratović i zamjenik predsjednika splitskog ogranka društva Ilija Borković, koji je i prisustvovao sinoćnjem prekidu programa Folklorne večeri.

Milorad Pupovac kazao je da se nakon sinoćnjeg upada skupine mladića s premijerom Andrejem Plenkovićem, kao i s drugim predstavnicima Vlade. "Reći ću da za ovakvu pojavu koja je jedna od pojava u nizu proteklih mjeseci i tjedana slična po svojem karakteru, manifestiranje mržnje prema kulturi i prema etničkim razlikama, je nešto što nas treba zabrinuti i traži ozbiljnu političku i ozbiljnu društvenu angažiranost", rekao je Pupovac.

Zastupnica Anja Šimpraga je komentirala da je teško danas vjerovati da se nalazimo u 2025. godini, kada svjedočimo ovakvim nasilnim situacijama. "Po onome što smo sinoć vidjeli bilo je vrlo jasno da je u Hrvatskoj dopušteno uzvikivati "Za dom spremni", ali nije dopušteno i zabranjuje se i smeta kad plešu pripadnici Srpske nacionalne manjine, kada pjevaju, kada održavaju svoje kulturne događaje. Drago mi je što su svi to osudili i nadam se da ovakvo ponašanje i situacije neće biti nešto što će se događati svakodnevno", rekla je Šimpraga.

'Nije nam bila nikakva namjera...'

Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta", koje i organizira Dane srpske kulture u Splitu, kaže da mu je žao što je program koji govori o komunikaciji između različitih kultura i naroda dobio pažnju na izrazito negativan način. Ističe da im svakako nije bila namjera ikakva događanja održavati oko Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje jer žele raditi na boljim međuetničkim i međunacionalnim odnosima.

"Ovo nije program koji je po bilo čemu nov ili neobičan, to je nešto što Srpsko kulturno društvo radi kao dio svoje osnovne misije, u skladu je s ulogom koju ova manifestacija ima i po Ustavu i po političkom sustavu Republike Hrvatske.

Možda najvažnije što bismo trebali poručiti odavde je da mi namjeravamo svoj program provoditi u skladu s našim obvezama prema našim članovima i prema našoj zajednici, ali i u skladu s našom ulogom koju imamo kao organizacija nacionalne manjine", rekao je.

Spriječen mogući incident?

Zamjenik predsjednika splitskog odbora "Prosvjete" Ilija Borković, koji je prisustvovao sinoćnjem nemilom događaju, kaže da je iznimno tužan i nesretan jer je i sam otac, pa ga posebno pogađa kad vidi o čemu mladi ljudi razmišljaju i kako funkcioniraju.

"Mi smo po programu trebali nastupiti u 19 sati, a ja sam došao u 16 sati pred prostor Gradskog kotara. Odjednom je niz parkiralište išla skupina mladića u crnim trenirkama s kapuljačama na glavi, i odjednom su zaokrenuli udesno i spustili se stepenicama do prostora. Rekli su da ovdje neće biti nikakvog događanja, da oni to prekidaju i zabranjuju nam.

Nakon nekog vremena, starije su članice našeg zbora koje, kažem vam, u prosjeku imaju 70 godina u svečanim haljinama počele napuštati prostor. Oni su napravili koridor kroz koji su ljudi nesmetano prošli, nakon čega su počeli vikati "Za dom spremni!", "Hrvatska, Hrvatska!" i počeli aplaudirati. Valjda su to shvatili kao svoju pobjedu nad djecom i starijima", rekao je Borković.

Dok su oni davali izjave, nekoliko metara dalje, okupilo se 10-ak mladića. Ubrzo su odustali od svog nauma, što god on bio, potaknuti vjerojatno kratkim razgovorom s policijskim službenicima u civilu, piše Slobodna Dalmacija.

