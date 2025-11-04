Pupovac traži reakciju Sabora i Vlade nakon incidenta u Splitu

PAKLENE SCENE /
Razbuktao se požar u Svetoj Nedelji, pogledajte zastrašujuću buktinju
Dani srpske kulture u Splitu, koji se održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se u utorak unatoč incidentu koji je u ponedjeljak predvečer izazvala grupa mladića na Blatinama za vrijeme odvijanja kulturnog programa.
Podsjetimo, grupa muškaraca upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su, kako tvrde očevici, uzvikujući Za dom spremni tražili da KUD iz Novog sada napusti prostorije i tako prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana.
U Split je danas stigao i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac koji je komentirao da se ovom govoru mržnje treba stati na kraj. Više pogledajte u videu