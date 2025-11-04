FREEMAIL
RAZGOVARAO S PLENKOVIĆEM /

Pupovac traži reakciju Sabora i Vlade nakon incidenta u Splitu

Dani srpske kulture u Splitu, ​koji se održavaju u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se ​u utorak unatoč ​incidentu koji je u ponedjeljak predvečer izazvala grupa mladića na Blatinama za vrijeme odvijanja kulturnog programa. 

Podsjetimo, grupa muškaraca upala je u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su, kako tvrde očevici, uz​vikujući Za dom spremni​ tražili da KUD iz Novog sada napusti prostorije i tako prekinuli održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana.

U Split je danas stigao i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac koji je komentirao da se ovom govoru mržnje treba stati na kraj. Više pogledajte u videu

4.11.2025.
13:12
