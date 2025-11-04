Prepoznajete li mladu Mojmiru? A tek kad vidite Skorina, Panjkotu...

DIREKT U PROŠLOST /

Nema više zaustavljanja na naplatnim kućicama, nema više plaćanja ni karticom ni gotovinom, za vožnju autocestom morat ćete se registrirati unaprijed. A jeste li platili ili se švercate provjeravat će preko vaše registracije posebna vozila. ((PI2)) Puno novosti donosi nam digitalni sustav naplate cestarine koji bi u Hrvatskoj trebao zaživjeti za godinu dana. Umjesto naplatnih kućica postavit će se 202 portala: gradnja prvih sedam kreće već danas.

Direkt je prikazao nostalgične isječke iz starih priloga RTL-a Danas na kojima možete vidjeti glavna lica, samo puno mlađa.