FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BORBA PROTIV NASILJA /

Predsjednica udruge Roditelji zajedno o izjavi oca nasilnika: 'Hvala na isprici, ali...'

Imamo problem s nasiljem, sada je već postalo očito svima. Gotovo da ne prođe dan bez nove horor priče iz školskog dvorišta. Mjesecima već mediji izvještavaju o maloljetničkim bandama koje haraju Dubravom, zbog čega su stanovnici prosvjedovali. Bokserima, šipkama, letvama, suzavcem, to su metode maloljetnih Roma koji teroriziraju naselje. Napali su policajku, brutalno joj pretukli dečka. O svemu smo razgovarali s predsjednicom udruge Roditelji za djecu, Helenom Ančić.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.11.2025.
9:09
RTL Direkt
NasiljeVršnjačko NasiljeDubrava
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx