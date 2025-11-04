Predsjednica udruge Roditelji zajedno o izjavi oca nasilnika: 'Hvala na isprici, ali...'

BORBA PROTIV NASILJA /

Imamo problem s nasiljem, sada je već postalo očito svima. Gotovo da ne prođe dan bez nove horor priče iz školskog dvorišta. Mjesecima već mediji izvještavaju o maloljetničkim bandama koje haraju Dubravom, zbog čega su stanovnici prosvjedovali. Bokserima, šipkama, letvama, suzavcem, to su metode maloljetnih Roma koji teroriziraju naselje. Napali su policajku, brutalno joj pretukli dečka. O svemu smo razgovarali s predsjednicom udruge Roditelji za djecu, Helenom Ančić.